La lluvia arruinó un merendero: piden ayuda para repararlo y seguir dando de comer a los chicos

La inundación de casas precarias fue una de las principales consecuencias de la intensa lluvia que hubo esta semana. Entre las viviendas en las que esto ocurrió se encuentra un merendero de la localidad de Las Piedritas, en Albardón, al que asisten unos 75 niñas y niños. Es por ello que su creador comenzó una campaña para recolectar elementos que sirvan para la reparación de la institución solidaria.

Se trata del merendero Corazones Sonrientes, creado hace tres años por Nicolás Vega, un joven de 23 años, que junto a su abuela dieron inicio a este proyecto. El mismo sufrió la inundación de al menos tres habitaciones: la cocina, una en la que les dan la merienda a los niños y otra en la que guardan las mesas, sillas y demás elementos que suelen utilizar.

“El jueves estuve arreglando todo un poco y sacando agua, pero todavía no termino así que el merendero no está funcionando. Igual el jueves los chicos no iban a poder venir porque estaba bajando la creciente”, contó Nicolás a DIARIO HUARPE.

Tras el fenómeno climático, el joven aseguró que hasta el lugar fue personal del municipio a brindar alguna ayuda, pero a ellos y a algunos vecinos no les dieron nada.

Foto: gentileza.

“A mí me dijeron que como tengo el merendero no me corresponde ninguna ayuda. A algunas vecinas sólo les dieron nylon así que empecé una campaña para recolectar elementos para nosotros y para ellas”, dijo.

El merendero está construido con adobe y algunas cañas por lo que Nicolás junto a su madre, su abuela y un amigo comenzaron el jueves a sacar a baldazos el agua que se les había filtrado por las paredes y el techo. Después, cuando el techo comenzó a secarse, colocó cal con cemento para que al agua no volviera a filtrarse.

“Nos sigue haciendo falta cemento, cal y nylon para terminar de arreglar y que el lunes podamos volver a recibir a los 75 chicos que vienen acá”, sostuvo el creador del merendero.

En ese espacio, de lunes a viernes van personas que tienen entre 5 y 17 años. También van mamás embarazadas o con hijos pequeños. Es por ello que Nicolás dijo que, si hay personas que no tengan materiales para arreglar el merendero, pero quieran donar alimentos no perecederos, lo van a agradecer ya que les brindan la merienda a una gran cantidad de personas.

Foto: gentileza.

Para colaborar: 2646272587.