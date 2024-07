La cuarta edición de la Expo Anime tuvo su primer día de acción en el Central Cultural Conte Grand, en San Juan. Decenas de personas se dieron cita en el predio para celebrar y disfrutar de la cultura del anime, el manga, los comics y juegos. Ademas, los frikis aprovecharon el evento para hacer cosplay, es decir disfrazarse de su personaje favorito, ya sea de alguna película, mangas, videojuegos, y series de anime.

Representar a tu personaje favorito no es cosa sencillo, lleva tiempo de preparación y además de conseguir los materiales. Ante el esperado evento, los frikis supieron bien qué ponerse y representar bien a su preferido. De esta manera, DIARIO HUARPE dialogó con algunas personas que buscaron parecerse lo que más pudieron a esos personajes.

Con peluca naranja y traje rosado, la chica eligió representar a Ochako Uraraka mientras que su acompañante a Izuku Midoriya, ambos de la serie My Hero Academia. La joven expresó que disfrazarse "es una experiencia muy linda y divertida. Me gusta mucho el personaje. Aparte está bueno porque la gente valora el trabajo del disfraz y te piden foto". Su partener agregó que "es muy bueno y más que nada la forma en como uno conecta con los materiales y la manera de como uno se acopla también".

También hubo aquellos que se animaron por primera vez a hacer cosplay, como el caso de Violeta Cabañas. La joven se animó por primera vez a participar y eligió a su personaje favortio de la serie de Naruto para hacerlo. "Representar a Itachi Uchiha es divertido porque me cae muy bien y pude prepar mi disfraz para parecerme lo que más podía", manifestó.

Itachi Uchiha, personaje de Naruto. (Foto: DIARIO HUARPE: Gastón Vargas).

Entre los stands de maquillajes, aros y pulseras está Naidini. Ella eligió representar a 2B del videojuego Nier:Automata. "Me parece muy lindo y divertido. Esta bueno ir a un evento de este tipo y haciendo cosplay. La comunidad está creciendo bastante y me siento muy cómoda disfrazada", manifestó.

Vestido de manera particular y única estuvo Elias. Es que el joven decidió no representar ningún personaje de series, videojuegos o película, sino que "yo creo a Austin para cualquier evento. Creo personajes sobre la idea que me sale en el momento". En esta ocasión explicó que eligió a un personaje demoníaco.



Con respecto a qué sintieron la primera vez que se animaron a disfrazarse, todos coincidieron en que al principio es incómodo y vergonzoso, pero con el tiempo resulta divertido y "te vas acostumbrando".

Cómo fue el evento

La Expo Anime se realizó desde las 14 hasta las 19 horas. Contó con miles de sanjuaninos fanáticos del anime. De esta manera, pudieron disfrutar de puestas de escenas, Food trunks y más de 20 stands de emprendedores que ofrecieron desde tazas, remeras, maquillaje hasta tatuajes. Además, el iconico festival contó con pasarelas para niños, cosplays, competencias y presentación musical, juegos, karaoke y K-pop.

Stand de emprendiemiento sobre cuadros sobre personajes de anime. (Foto: DIARIO HUARPE: Gastón Vargas).



El evento continuará en este domingo 14 de julio, en horario de 14 a 20, en el Centro Cultural Conte Grand, con entrada libre y gratuita.