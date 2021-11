La Marcha del Orgullo más grande de San Juan: diversa, alegre y llena de reclamos

Multitudinaria, diversa, orgullosa y demandante así fue la XI Marcha del Orgullo en San Juan que cerró la Quinta Semana de la Diversidad. Con cientos de personas pertenecientes al colectivo, acompañados de familiares, la marcha tiñó las calles de San Juan con los colores de las diferentes orientaciones sexuales, identidad de género y expresiones.

Las plumas no faltaron en la marcha más grande de la historia.

Con una concentración que comenzó cerca de las 20.30, y que dio inicio a la movilización cerca de las 21.30, diferentes colectivos, organizaciones no gubernamentales, autoconvocados y miembros del colectivo Lgbtiq+ formaron parte que reunió a cientos de personas. Con la consigna “Ley integral trans ya”, la formación avanzó desde Paula Albarracín de Sarmiento, por Avenida Libertador, concluyendo en Ignacio de la Rosa en un escenario montado entre España y Las Heras.

La marcha estuvo repleta de glitter, banderas del colectivo, plumas, maquillaje y carteles consignas como exigiendo que se aclarezca el caso de Tehuel (joven trans desaparecido cuando fue a una presunta entrevista de trabajo, cuidado de las infancias de abusos intrafamiliares y la implementación de la Educación Sexual Integral, porque si algo abundan en la marcha son reclamos. La Marcha del Orgullo es festejo y grito.

El camión con la fiesta arriba hizo bailar hasta los que espectaban a los costados de la Avenida Libertador.

Acompañados por tambores de candombe y un camión con música icónica con temas de Lady Gaga y Miranda! La movida terminó con un espectáculo drag, música y números artísticos.

DIARIO HUARPE habló con algunas personas que asistieron

Espacio seguro, así lo definieron quienes asistieron y pudieron expresarse sin esperar represalias.

Las historias hacen el movimiento

Orgullo familiar

Bastián es un varón trans que vivió su primera marcha, estuvo acompañado por su novia y sobre todo por su familia. Su mamá y sus sobrinos portaban carteles que decían: “Soy mamá de un varón trans y estoy orgullosa” y “Mi tío es trans y estamos orgullosos”, ambos sostenidos con mucha alegría. Cuando DIARIO HUARPE le preguntó a Bastián qué sentía contestó: “Orgullo” con los ojos cristalizados.

El reclamo por una ley integral trans sseignó la movilización.

Diversidad es una palabra grande

Nicolás es un varón trans y una persona con discapacidad motriz, también fue su primera marcha. “Es la primera que vengo, y estoy muy emocionado. Le pude decir a mi mamá y mis hermanas a donde iba a venir”. Sobre cómo se sentía dijo: “Feliz, recién una mujer se me acercó y me dio gracias por haber venido, porque me dijo que estando allí hacía más grande la palabra diversidad”.

Conquistando derechos

Mili Sarmiento es una persona no binaria de 20 años, oriunda de Rivadavia. Elle vivió su primera marcha rodeada de amistades, viene informándose sobre el cambio de DNI. “Estoy muy orgullose de los adolescentes de entre 13 y 16 años que pueden vivir más libremente, que pueden salir al parque con su parejas. Eso a su edad no lo pude vivir y me hace muy feliz”.

Ser parte del mundo

Agustín es rawsino, tiene 24 años y se dedica al drag. Era su tercera marcha pero la primera que vivió desde adentro, es que participó de los espectáculos organizados por la productora “El Deseo”. Como varón destacó la apertura de los espacios y sobre todo que su disciplina, el drag, se valore como trabajo. “Estoy muy contento por la marcha y sobre todo por la semana. Es que maquillarse, vestirse y moldear tu cuerpo para el personaje que montás lleva su trabajo y que deje de ser visto como algo sin valor es primero lo correcto y segundo necesario”.

El arcoiris tiñó la Avenida Libertador.

Una generación sin armarios

Valentina es bisexual, tiene 14 años y estuvo acompañada por sus amigas Camila y Nahir, las tres experimentaron su primera marcha con toda la naturalidad. “Yo estoy feliz porque lo vivo con las personas que quiero”, cerró.

Las diferentes expresiones de género tuvieron espacio en la marcha.

Cientos de historias fueron parte de la Marcha del Orgullo más grande que ha tenido San Juan.