Generalmente, la mayor parte de los sanjuaninos se imagina que el 911 es solo para emergencias ya sea de la salud o policiales, pero las estadísticas del Centro Integral de Seguridad y Emergencias (Cisem) demuestran que esto no es así. O al menos no lo fue en el 2019. Es que el año pasado el ranking de motivos de llamadas lo encabezaron las consultas ciudadanas sobre diversos temas.

Al respecto, el director del Cisem, Emanuel Tore, informó los números oficiales y en ellos destacan las consultas de los sanjuaninos que ocupan el primer puesto. El número de las mismas fue de 53.597 llamadas el año pasado, de un total de 523.237. Mientras que, en el 2018 la gente consultó unas 42.589 por este motivo, aunque el total en ese año fue de 553.857. Es decir que en los 365 días que pasaron se registraron menos pedidos de los ciudadanos al 911. “Preguntan los horarios de bancos, si abre el comercio, si es feriado el lunes, la dirección de Desarrollo Humano”, dijo Tore. Cuando esto ocurre, los operadores evalúan la urgencia y, si tienen un fácil acceso a los datos, las responden, aunque, hay otras veces en las que proceden a informarles que se están comunicando con una línea de emergencia y que no pueden brindarles los datos que solicitan.

El segundo lugar en el podio en el 2019 lo tuvieron las contravenciones ya que hubo 52.963 alertas de este tipo que, en el 2018 alcanzaron las 50.552. Entre ellas se encuentran los disturbios, ruidos molestos, quejas de vecinos, peleas en la calle y demás. Por su parte, en el tercer puesto estuvieron las llamadas en broma con una estadística que llegó al 48.998, aunque, hace dos años estas llamadas falsas ocuparon el primer lugar de solicitudes con 74.098 consultas.

MIRÁ TAMBIÉN Relanzan licitación por más de $550 M para la compra de cámaras de seguridad

La integridad a la vida es la temática restante de los avisos telefónicos que hubo al 911 el año pasado. El ítem tuvo 41.015 llamadas y, hace dos años 37.523, acá se incluye violencia de género, siniestros viales, peleas o amenazas con lesiones en las que se considere que hay riesgo de vida.

Por último, en quinto lugar aparecen los robos, con 28.423 avisos telefónicos en 2019 y 29.976 en 2018. Vale aclarar que estas cinco categorías no son las únicas, sino aquellas a las que más se refirieron los sanjuaninos cuando llamaron al 911.

Desde el Cisem utilizan las redes sociales para tratar de que la sociedad tome conciencia y no use la línea telefónica para lo que no es necesario, por ejemplo, las consultas sobre diversos temas y, principalmente, las llamadas en broma. “Ese llamado que ingresa a veces puede impedir que se atienda una emergencia, necesitamos que la sociedad concientice en no llamar por cualquier cosa al 911, menos en broma”, cerró Tore.

Llamadas para las fiestas de fin de año

Para las fechas especiales desde el Cisem suelen reforzar el personal ya que las llamadas que llegan se incrementan. Incluso, el 24 de diciembre el sistema colapsó pero fue debido al viento que hubo que generó caídas de árboles, problemas con la electricidad, entre otros, que fueron informados de manera inmediata a la línea telefónica. El promedio diario de llamadas es de 2.000 y en Nochebuena hubo 8.400 sanjuaninos que consultaron, 132 de ellas fueron en broma. La demanda esa noche fue tal que en solo una hora, desde las 22 a las 23, alcanzaron el promedio diario. En cuanto a la noche del 31, recibieron 1.864 consultas por teléfono, 175 fueron en broma.