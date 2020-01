La mayoría de las empresas británicas prefieren acuerdos con la UE antes que con EEUU tras el Brexit

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Más del 60% de las empresas británicas consideran que es más importante lograr una relación comercial y económica posterior al Brexit con la Unión Europea (UE), antes que con terceros países, como Estados Unidos, según una encuesta difundida hoy.



De acuerdo a los datos obtenidos por el Instituto de Directores (IoD), el 61% quiere privilegiar la relación con Europa, mientras que sólo el 20% coincidió en que un acuerdo con los Estados Unidos y otros países no pertenecientes a la UE era "importante" para sus negocios.



El organismo empresarial, pidió también al Gobierno británico que publique sus los acuerdos negociados con Bruselas a medida que avanza a la siguiente etapa de las negociaciones sobre el Brexit, ya que los nuevos datos de la encuesta encuentran que la mayoría de sus miembros no creen que el acuerdo de salida proporcione suficiente certeza para desbloquear la inversión empresarias.



A pesar de que las cifras de confianza en general mejoraron sustancialmente en esta muestra postelectoral, el 55% de los encuestados dijo que solo podían tomar decisiones de planificación e inversión con certeza una vez que entendieran cómo sería la relación futura del Reino Unido con la UE, en comparación con el 35% que sentía que el actual acuerdo de salida dio suficiente certeza.



La publicación de los avances en la negociación ayudaría a mitigar la incertidumbre que enfrentan las empresas, permitiéndoles prepararse para los cambios que puedan surgir a fin de año.



“Para poner en práctica sus inversiones, muchos de nuestros miembros deben trabajar desde un marco más claro en nuestra relación posterior al Brexit con la UE. El acuerdo de retiro proporciona claridad para los próximos 12 meses y no más, lo suficiente para algunas organizaciones pero no para aquellos que intentan tomar decisiones a largo plazo", aseguró Allie Renison, directora de Europa y Política Comercial del IoD



“Para darles a las empresas la oportunidad de estar preparados para la nueva relación para fines de 2020, el gobierno debe ser lo más claro posible sobre cuál es su destino previsto", prosiguió.



Dijo que los dirigentes empresariales consideran que la claridad es crucial para muchas empresas para que realicen cualquier tipo de planificación anticipada.



"Los directores deben saber cuáles son las prioridades del gobierno para el acceso al mercado para la UE", insistió.



Faltan apenas 10 días para que el Reino Unido abandone la UE el próximo 31 de enero.