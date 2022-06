La médica echada por Salud Pública se defendió: "Me siento perjudicada"

La médica que fue despedida por Salud Pública decidió romper el silencio y contó su verdad. Se trata de la doctora Susana Marcela Pereira, quien afirmó a DIARIO HUARPE que las razones por las cuales quedó despedida son “absolutamente falsas”, ya que nunca fue encontrada trabajando en la parte privada. Es por ese motivo que decidió junto a su abogada presentar un recurso de consideración.

La mujer mencionó que luego de que la noticia se hiciera pública se sintió muy expuesta por el Ministerio de Salud Pública, ya que según su criterio el proceso que le iniciaron “está mal hecho”. En ese sentido agregó que no fue muy agradable haberse quedado sin trabajo por una mala maniobra cuando ella no había hecho nada para ser cesanteada.

“No hay pruebas en mi contra, ellos me niegan defenderme porque no me han mostrado nunca los originales que nosotros hemos pedido junto a mi abogada. Le han dado curso a esto y me termine enterando de esta situación por un ‘conventillo’ de trabajo. Me siento perjudicada directamente en mi persona”, destacó la profesional.

Al mismo tiempo su abogada, la Dra. Carolina Meyer, explicó que la resolución que había salido publicada en el Boletín Oficial este último 6 de abril no se encuentra firme. Esto se debe a que se interpuso un recurso de reconsideración porque su defendida no fue despedida por la razón expuesta.

La letrada aseveró que en el expediente donde la doctora Pereira fue despedida, no se encontró pruebas de que la mujer haya sido encontrada trabajando en el sector privado cuando gozaba de carta médica. “La causal de la cesantía no es esa. La causal invocada en el decreto es que ella hizo abandono del servicio y ausencias injustificadas. Lo cual tampoco es cierto ya que ella tenía carta medica otorgada por la junta médica. Esta licencia nunca se revocó”, señaló Meyer.

Por los puntos mencionadados, más algunas “irregularidades” que enumeró la abogada, están a la espera de un dictamen que debería ser emitido por la Asesoría Letrada de Gobierno. Meyer manifestó que en caso de que este fallo sea adverso en Sede Administrativa, seguirán en la sede judicial, donde un juez deberá resolver la situación.

El caso origen

La médica sanjuanina fue despedida porque la descubrieron trabajando en un consultorio privado mientras estaba con carpeta médica en el Hospital Federico Cantoni, del departamento de Pocito. Se trata de la doctora Susana Marcela Pereira, quien cumplía funciones en el sanatorio. Según el decreto provincial Nº 0481, el jefe de Personal del Hospital Federico Cantoni informó que Pereira trabajaba como Médica Clínica en la guardia de los días sábados. Es decir que ostentaba un cargo interinato que le debería dar una estabilidad relativa mientras no desarrollara su función de mala manera.

De acuerdo al escrito, la profesional había presentado una primera Carta Médica por 20 días que fue cancelada el pasado 5 de agosto de 2021. Ese mismo día, la mujer solicitó otra Carta Médica por 30 días. Sin embargo la hallaron trabajando durante estos días en consultorios privados que están ubicados en el departamento de Rawson. El escrito afirmaba que la mujer estaba atendiendo pacientes en los Consultorios Externos de la Delegación de Osecac que se encuentra ubicada en Villa Krause. La actividad de la misma fue confirmada por el Jefe de Personal y una Auxiliar Administrativa del lugar.

Por este motivo, fue despedida del cargo que ocupaba en el hospital del departamento de Pocito. Esto se debe a que este tipo de conducta se encuentra tipificada en la Ley Nº 71-Q, ya que se trata de una causa de cesantía por desempeñar de mala manera sus funciones. La decisión de que la profesional fuera despedida fue tomada luego de que la parte jurídica constatara lo denunciado. De manera que la misma fue publicada este último 6 de junio en el Boletín Oficial, con las firmas del gobernador Sergio Uñac y la ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando.