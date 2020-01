La Mesa de Enlace llevó al Congreso su preocupación por la carga tributaria

Los dirigentes de la Mesa de Enlace se reunieron hoy en el Congreso Nacional con diputados de Juntos por el Cambio, a quienes expresaron su queja por el cúmulo de impuestos nacionales y provinciales que, según entienden, impacta en la producción agropecuaria.



Los dirigentes agropecuarios transmitieron su preocupación por la aprobación del Pacto Fiscal que se convertirá en ley entre el 29 de Enero y el 5 de Febrero, ya que permite aumentar a las provincias Ingresos Brutos.



El titular de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, dijo a los periodistas que "no solo preocupan las retenciones sino todos los impuestos provinciales" y planteó que como consecuencias de estas medidas "la carne ya aumentó el 12%" y que "una mayor carga implica menos desarrollo y menos innovación tecnológica".



El jefe del bancada del Pro, Cristian Ritondo, dijo que los dirigentes agropecuarios "plantearon la problemática que atraviesa el sector" y detallaron su propuesta de 14 puntos que elaboró la Mesa de Enlace.



La conducción del interbloque de Juntos por el Cambio, encabezada por el radical Mario Negri y el macrista Ritondo, recibieron a los integrantes de la Mesa de Enlace, en la sede de una comisión ubicada en el edificio Anexo de la Cámara de Diputados.



Participaron también, los diputados de la UCR Alfredo Cornejo, Atilio Benedetti-ex titular de la comisión de Agricultura-, Miguel Angel Bazze, los macristas Alicia Fregonese, Fernando Iglesias, Carmen Polledo y la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli.



Asistieron, además de Pelegrina, los dirigentes de la Sociedad Rural Carlos Vila Moret, el secretario de Coninagro, Daniel Kindebaluc, el presidente de Cra, Jorge Chemes, y el vicepresidente de Confederaciones Rurales, Gabriel de Raedemaker, y los dirigentes de la Federación Agraria, Ezequiel De Freijo y Carlos Vaquer.



En un comunicado, Juntos por el Cambio señaló que "desde las entidades advirtieron la preocupación que genera esta situación en el campo social, donde se percibe una tensa calma creciente en las diferentes asambleas que se suceden a lo largo y ancho del país, donde se está instalando una fuerte sensación de injusticia con el campo".



En la nota señalaron que "Tanto los diputados como los representantes de las entidades, destacaron la importancia de mantener un diálogo fluido y acordaron aprovechar espacios institucionales, y el Congreso en particular, para que haga las veces de caja de resonancia de estas problemáticas que aquejan en definitiva no sólo al sector agropecuario, sino a la sociedad en su conjunto".