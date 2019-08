La minería y el aborto los grandes atractivos del San Juan Debate

El San Juan Debate, que contó con la participación de cinco de los ocho precandidatos a diputado nacional y tuvo lugar en el hall central del Rectorado de la UNSJ, tuvo un picante cruce por la minería y el desarrollo de esta actividad en San Juan. La legalización del aborto fue otro de los temas de polémica y dejó marcada la división que hay entre los dirigentes que aspiran llegar al Congreso Nacional.

Eduardo Castro de Juntos por el Cambio, Nancy Avelín de Cruzada Renovadora, Conrado Suárez Jofré del Socialismo, Gustavo Fernández de Dignidad Ciudadana y Mary Garrido de La Nueva Izquierda fueron los precandidatos que tomaron el guante y dijeron presente en la jornada que buscó fortalecer la democracia en San Juan. José Luis Gioja del Frente de Todos, Marcelo Orrego de Juntos por el Cambio y Marcelo Tejada de la Nueva Dirigencia pegaron el faltazo.

El encuentro se llevó adelante bajo cuatro ejes de discusión: Fortalecimiento Democrático, Ambiente y Recursos Naturales, Salud y Educación y Economía y Desarrollo Humano. Este último tópico fue el que generó más polémica por el cruce que mantuvo el diputado de la UCR Eduardo Castro y la cruzadista Nancy Avelín al referirse a la actividad minera en San Juan. Discusión que, incluso, siguió una vez terminado el debate.

Los precandidatos tuvieron dos minutos para dar a conocer sus propuestas en lo que se refiere a cada uno de los temas. Y si bien esto se desarrolló sin sobresaltos, fue la pregunta de Castro a Avelín la que caldeó los ánimos y derivó en una fuerte discusión. El diputado de la UCR dijo que durante el gobierno de la Alianza, con Alfredo Avelín como gobernador, se aprobó el informe de Impacto Ambiental del proyecto Veladero. Situación que generó una enérgica respuesta de Nancy Avelín, quien lo trató de “mentiroso” y resaltó la figura de su padre como un férreo defensor del agua y los recursos naturales de San Juan. Sin dudas este episodio fue lo más rico de un encuentro con poco vuelo y donde faltó un real debate entre los precandidatos.

En este apartado, de Economía y Desarrollo, Garrido propuso no pagar la deuda que hoy se mantiene con el FMI, prohibir la megaminería y suspender los despidos y suspensiones de trabajadores.

Fernández, por su parte, propuso reducir la presión fiscal para las pymes y encarar “una reforma laboral para mejorar el ingreso de los trabajadores”.

Castro resaltó el trabajo del gobierno nacional en sanear el Estado y dijo que gracias a esto Argentina mejoró sus valores de exportación.

En este apartado Conrado Suáres Jofre dijo que de nada sirve el crecimiento económico, si el Estado no puede mejorar la vida de los argentinos.

Fortalecimiento de la Democracia

Nancy Avelín fue la primera dirigente en tomar la palabra en el San Juan Debate. En su alocución no dudó en decir que “no hay democracia sin división de poderes” y se quejó porque el 30% del presupuesto argentino está destinado a pagar “la usura internacional”. También pidió el voto de los sanjuaninos para evitar que al Congreso vayan dirigentes que buscan la impunidad por los fueros.

Con relación a esto último, Mary Garrido, pidió la eliminación de los fueros y la posibilidad que temas sensibles, como la minería, sean decididos a través de la Consulta Popular. “Queremos funcionarios que ganen lo mismo que un trabajador”, dijo Garrido.

Gustavo Fernández se refirió a la necesidad de contar con una Boleta Única y que la elección presidencial sea a través de colegio de electorales. “Esto permitiría que el interior del país recupere su fortaleza política”.

Eduardo Castro ponderó la independencia de la Justicia y no dudó en decir que los argentinos están frente a la posibilidad de elegir “por una Justicia independiente como la que hay ahora o una Justicia militante”. Además habló de una mayor participación ciudadana y la necesidad de articular acciones para una mayor transparencia en el Estado.

Por último, Conrado Suárez, se refirió a la corrupción al decir que “debemos terminar con la aceptación de la corrupción” y en este punto pidió que estos delitos sean juzgados con juicios por jurado. También requirió la eliminación de los fueros.

Educación y Salud

Este eje dejó en claro la división de los precandidatos con relación a aborto. Nancy Avelín se mostró a favor de las dos vidas y no dudó en decir que “el aborto es un delito, un asesinato”. Además argumento que el tema en cuestión no es un problema de salud y se aclaró que debe destinarse más recurso para le educación pública.

En la vereda opuesta se paró Garrido, quien pidió por la legalización del aborto y propuso no pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional para invertir en más escuelas y hospitales.

Desde Dignidad Ciudadana, Fernández, insistió en que el Gobierno debe invertir más en educación y puso como ejemplo el aporte que debe existir en Ciencia y Técnica. Además dijo que hay que terminar con el manejo sindical de las obras sociales, ya que la modalidad actual sólo genera mafia y mal servicio de salud.

El único representante de Juntos por el Cambio que fue al San Juan Debate, Eduardo Castro, resaltó que el sistema de educación y salud está en manos de la provincia y no de la nación. En este sentido no dudó en decir que “habría que preguntarle al gobierno provincial porque decide construir y gastar todos los recursos en un autódromo y no en la construcción de más salas para jardín. La política debe administrar prioridades. A la pobreza se la debe combatir de manera estructural. El gobierno nacional lleva invertido más de 2.000 millones en obras de saneamiento en San Juan”.

Por su parte, el socialista, Conrado Suárez Jofré, expresó que “se habla mucho del derecho a la vida, pero no se habla de la educación sexual integral. Eso nos debería llamar la atención. Tenemos que resolver los conflictos de derechos, no hay ningún derecho absoluto. Tenemos el desafío de buscar un equilibrio. Tenemos que invertir en una sociedad que no discrimine”. También pidió más fondos para el fortalecimiento de la ciencia y la técnica.

Ambiente y Recursos Naturales

Avelín hizo referencia a que el país se convirtió, en el último tiempo, en una colonia de las grandes multinacionales. “Grandes grupos económicos se han adueñado de los recursos naturales y esto no puede pasar”, expresó. Además insistió en que su padre, Alfredo Avelín, fue un patriota que nunca dejó de defender los recursos naturales de la provincia.

Garrido, fiel a su estilo, cargó nuevamente contra la megamineria contaminante, el desmonte y la agricultura que no cuida el sueño. En este sentido pidió promover las energías limpias.

Sobre esto último también opinó Fernández, quien además de considerar que se debe profundizar el uso de energías limpias, aclaró que el país debe unificar un código medioambiental. “Debemos proteger los glaciares y al mismo tiempo buscar una mayor seguridad jurídica”, dijo.

Eduardo Castro dijo por su parte que “los recursos naturales son un activo muy importante en el país y su explotación tiene que ver básicamente con terminar con la pobreza, mejorar las condiciones de vida y esto debe realizarse cuidando el medio ambiente”. En el mismo sentido resaltó la Ley de Glaciares y la inversión que viene realizando el gobierno de Macri en materia de energías limpias.

Para terminar este eje de debate, Conrado Suárez Jofre expresó que “debemos reconstruir la minería” y pidió que el Estado comparta la explotación de los recursos naturales con los grandes capitales económicos.