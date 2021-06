La ministra de Salud Alejandra Venerando dio positivo de coronavirus

En medio de la segunda ola y de la escalada de casos en la provincia, el Gobierno de San Juan informó en la mañana de este martes que una nueva funcionaria tiene coronavirus.

Se trata de la ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando quien dio positivo de coronavirus tras realizarse una prueba de diagnóstico de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR).

La funcionaria está cursando la enfermedad con síntomas, aunque no aclararon cuáles. No obstante, su estado de salud es estable por lo que cumplirá con el aislamiento correspondiente en su domicilio.

Hace poco, el 17 de abril del presente año, Venerando estuvo aislada durante algunos días debido a que era contacto estrecho de una persona con coronavirus. En esa ocasión, no presentaba síntomas, pero cumplía con la definición de contacto estrecho.

Esta será la cuarta vez que la ministra deba aislarse. No obstante, ahora sí está cursando la enfermedad. Mientras que, en ocasiones anteriores debió aislarse de forma preventiva en su domicilio por ser contacto estrecho. La primera vez fue el 20 de octubre de 2020, luego que una trabajadora del ministerio que trabaja junto a la ministra diera positivo y Venerando era considerada contacto estrecho. La segunda vez fue el 26 de enero del 2021 , tras haber viajado a Buenos Aires para una reunión con Carla Vizzoti, quien acababa de asumir como ministra nacional. En ese momento no fue necesario que hisoparan a la sanjuanina, ya que no había estado cerca de su par nacional sin barbijo. La tercera, fue la mencionada anteriormente, el 17 de abril del 2021.