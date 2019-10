La Mona se presentará en el Luna Park el 9 de noviembre

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Carlos "La Mona" Jiménez, el rey del cuarteto cordobés, se presentará el sábado 9 de noviembre en el estadio Luna Park donde interpretará sus clásicos y canciones de su último trabajo "De punta a punta".



Además, el cuartetero mostrará algunas nuevas composiciones nuevas como "La Pupera”, que grabó con Los Caligaris, “Cambalache” y “Maldita Esquina”. A estas se suma “Ay mama mía” un reggaetón que cuenta con la colaboración del rapero local Slim Dee, cuñado de su hijo Carli Jiménez.



Slim Dee explicó a la prensa cordobesa que el año pasado, en una juntada familiar, estuvo hablando de música con "La Mona".



"Él me preguntaba cómo era la movida de mi música. En un momento me puse a hacerle freestyle y se copó tanto que se puso él mismo a freestylear. Estuvo muy bueno, se lució con sus modismos, le fue agarrando el ritmo. Imaginate, está metido en el cuarteto hace 50 años. Ahí me dijo que algún día le gustaría que hiciéramos algo juntos”.



Carlos Jimenez nació el 11 de enero de 1951 en la ciudad de Córdoba, donde debutó como bailarín y cantante de folclore. Entre sus influencias más importantes se encontraba su padre.



A los 15 años participó en un casting para ser cantante en el Cuarteto Berna, un joven grupo de cuarteto característico (género musical que estaba en sus primeros años de vida) donde resultó ganador.



Formó parte del Cuarteto Berna, en el cual lo empezaron a llamar Carlitos Jiménez por primera vez.



Luego de unos años, integró el grupo Cuarteto de Oro, el cual estaba dirigido por su tío, Coquito Ramaló. El primer disco que grabó con este grupo se llamó "Póngale la cadenita". Después le siguió "Cortate el pelo cabezón" con el cual llegaron a las 180.000 unidades entre LP, casetes y magazines.



Con el tiempo La Mona fue imponiendo como su marca el movimiento de su mano hacia atrás y adelante, con la palma hacia arriba y abajo; un paso que comenzó a repetirse entre sus seguidores en cuanto show brindara el Cuarteto de Oro.



Después de eso, "La gaita del lobizón" sería su éxito más importante.



La Mona lleva 90 discos grabados y millones vendidas y ha grabado con artistas como Raly Barrionuevo, Andrés Ciro Martínez, Raúl Lavié, Alejandro Lerner, Palito Ortega, Peteco Carabajal, destacan Fito Páez, Charly García, Andrés Calamaro, Manu Chao, El Mono de Kapanga, Pity Álvarez y Bersuit Vergarabat, entre otros.