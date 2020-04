La muerte repentina de una docente conmocionó a toda la comunidad de la escuela Rivadavia

Sandra Cardozo tenía 49 años y buena parte de su vida dedicada a la docencia. La muerte la encontró por sorpresa en su casa. Ahora toda la comunidad de la escuela Bernardino Rivadavia llora su ausencia y lamentan que durante la cuarentena no pudieron ni abrazarse para sobrellevar su dolor.

Sandra estaba casada y tenía una hija de 12 años llamada Ana Luz. El miércoles la docente estaba en su casa cuando sufrió un desmayo, sus familiares llamaron a una ambulancia, pero cuando llegaron los médicos encontraron que la mujer había fallecido.

Es que un infarto fulminante la dejó sin vida y para cuando llegó la ayuda ya no había nada por hacer. Debido a la cuarentena el cuerpo fue retirado del domicilio y llevado a una cochería. Solo algunos pocos familiares pudieron despedir a Sandra ya que no está permitida la concentración de gente por el aislamiento obligatorio.

Justamente, este hecho causó aún más dolor en la comunidad escolar ya que sus compañeros de la escuela Bernardino Rivadavia, donde era vicedirectora, no pudieron ir a despedirla.

En medio de la conmoción, los docentes escribieron una sentida carta y publicaron un video para recordar a la mujer.

"Querida Sandra: con inmenso dolor nos toca despedirte. Es muy triste que debido al confinamiento social no pudimos hacerlo como vos te lo merecías y como sabemos te hubiese gustado. Hoy todos te lloramos y extrañamos, dejaste una huella enorme en nuestros corazones, por eso queremos homenajearte dedicándote estas palabras", aseguraron los docentes en la carta que hicieron pública.

Más adelante en el texto, los docentes recuerdan que debido a la pandemia no podían ir al sepelio. "En época de pandemia, donde están ausentes los besos y abrazos, nos toca despedirte sin verte sin tocarte, sin un abrazo fuerte como los que vos dabas", refleja la carta firmada por todo el equipo de la escuela.

Pero esto no es todo porque además decenas de alumnos y sus papás publicaron sentidos mensajes en los que recuerdan los abrazos de la seño y la contención que les brindó en momentos difíciles, además de las alegrías compartidas.

Noemí, una de las mamás de la escuela, publicó que su familia está de luto. "Fotos, risas, complicidades, rectitud, y picardía. Me abrazaste cuando un día lloraba, eso no se olvida. Y me escuchaste, me hiciste un café una mañana para que no tuviera que salir de la escuela mientras esperaba a tu niño, como vos lo llamabas", aseguró.

Luego la mujer agregó: "Gracias por haber sido parte de nuestras vidas, principalmente como maestra de mis hijos ¡y amiga!¡Siempre estarás en nuestros corazones con tanto cariño! Hermosos recuerdos en la escuela, tantas emociones compartidas. Tus abrazos llenos de amor hacia nosotros. ¡Besos al cielo!". Decenas de alumnos y exalumnos y sus familiares se sumaron al mensaje.