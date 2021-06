La muerte sorprendió a un excombatiente de Malvinas que hace poco logró volver a las islas

Se llamaba Daniel Osvaldo Marzano y quedará registrado en la historia como uno de los soldados sanjuaninos que luchó por tratar de recuperar las Islas Malvinas. Hace pocas horas tuvo un ataque cardíaco y perdió la vida a los 58 años.

Marzano perteneció al Batallón Infantería de Marina N.º 3 que se ubica en La Plata. Cuando se declaró la guerra lo destinaron a la Península de Campbell.

Estuvo 72 días combatiendo en una trinchera en el frío extremo del territorio malvinense. Allí en ese frío hueco cumplió los 19 años mientras luchaba por defender a su patria.

Cuando volvió de la guerra se casó, tuvo 3 hijos varones y una hija y se hizo comerciante y logró crear las panaderías Príncipe y con ese negocio pudo darle sustento y estudios a sus hijos.

En 2020 este excombatiente pudo volver a las Islas como parte de uno de los contingentes que organiza cada año el Gobierno de la Provincia.

Ese día el hombre reconoció que al comienzo no tenía ganas de viajar, pero después se fue entusiasmando al ver el entusiasmo de sus compañeros de viaje. “Primero no tenía ganas de viajar, y después sí me dieron. Me dieron ganas porque todos los compañeros me contaban la experiencia, que nos ayuda a cerrar el círculo y un montón de cosas, entonces a ver si eso nos termina de hacer bien”, contó.

Finalmente, pudo concretar ese viaje y "cerrar el círculo" del que habló en la previa, ahora algunos meses después de este retorno, la muerte encontró por sorpresa a este ex soldado y padre de cuatro.