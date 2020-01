La mujer que sufrió quemaduras en Ingeniero White evoluciona bien y su pareja sigue detenida

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La mujer de 38 años internada desde el pasado 18 de diciembre tras sufrir quemaduras dentro de una vivienda del partido bonaerense de Bahía Blanca, hecho por el que está detenido su pareja, "se encuentra evolucionando bien tras retirarle hace tres días la sedación y respiración asistida", informaron hoy fuentes sanitarias.



Liliana Olate se encuentra internada en el Hospital Municipal "Leónidas Lucero" desde hace dos semanas con quemaduras en el 30 por ciento de su cuerpo.



Tras sufrir las quemaduras en una vivienda de Ingeniero White, personal policial procedió a la detención de su pareja, quien fue identificado como Alfredo Padilla, de 47 años.



"La paciente Olate ha evolucionado muy bien, hace tres días se logró suspender la sedación, retirar la respiración asistida y la evolución de las quemaduras es muy buena. Está en condiciones de pasar de terapia a una sala clínica o de cirugía", informó hoy la doctora Graciela González Prieto, vocera del Hospital Municipal.



La portavoz explicó que la mujer "tenía compromiso de vías aéreas superiores, por lo que es muy bueno que haya evolucionado muy bien y se haya retirado el respirador".



"Más que la edad lo que le jugó a favor es que no tuvo compromiso ni de tráquea ni de bronquios", agregó la profesional, quien indicó que la paciente "va a seguir en tratamiento y en control y cuidados con los cirujanos plásticos, por lo que es cuestión de tiempo".



En tanto, Padilla negó su responsabilidad en las quemaduras que sufrió Olate durante su declaración indagatoria ante el fiscal Jorge Viego, e indicó que "las lesiones se las pudo haber autoinfligido" la mujer.



Fuentes judiciales indicaron que Padilla "reconoció la relación de pareja de aproximadamente dos años y nueve meses, con idas y venidas, y que mantenían una relación sentimental".



"También que tenía una relación conflictiva con la mujer y que ella lo habría lesionado con un arma blanca, por lo que mostró (las heridas) al fiscal en su testimonio", agregaron las fuentes.



Sobre lo ocurrido, Padilla señaló que Olate estaba en su casa cuando empezaron a discutir y que para evitar una escalada de violencia le pidió que se retirara, pero como no lo hizo, terminó él mismo abandonando la casa.



"A partir del testimonio del hombre como así también de otras declaraciones el fiscal deberá analizar distintos elementos para determinar si se corrobora o no su versión", señalaron las fuentes.



Además, el fiscal espera que Olate se recupere para que pueda dar detalles de lo que sucedió.