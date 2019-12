La mujer quemada por su pareja sigue en terapia intensiva y con asistencia respiratoria

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La mujer de 38 años que fue prendida fuego por su pareja, quien se encuentra detenido, continuaba hoy internada en terapia intensiva en un hospital de Bahía Blanca con asistencia respiratoria y sedada, informaron fuentes del centro asistencial.



"Liliana Olate continúa en grave estado en terapia intensiva, sigue con asistencia respiratoria y sedada", dijo a Télam una fuente del Hospital Municipal Leónidas Lucero, quien agregó que "recibió atención de cirugía plástica para tratar sus heridas producto de las quemaduras".



La mujer "ingresó en la víspera con quemaduras del tipo A y AB en el 30 por ciento del cuerpo, en el cuero cabelludo, cara, ambos miembros superiores y tronco", precisó la fuente.



Por el hecho quedó detenido en una comisaría de Bahía Blanca Alfredo Padilla, de 47 años, pareja de Olate, que se espera declare ante un fiscal en las próximas horas.



Ariana, un de las tres hijas de la mujer, dijo hoy que "ellos estaban hace como cuatro años en pareja y veíamos que mi mamá aparecía con moretones pero nunca nos decía que era lo que pasaba; pero uno se daba cuenta que le tenía miedo".



"Padilla nos invitaba a comer asados, nos juntábamos en los cumpleaños, era normal pero por dentro sabíamos que en algún momento podría llegarle a pasar algo", dijo Ariana a Radio Universidad.



La joven contó que su madre "no expresaba lo que le pasaba con él, siempre decía que estaban bien, normal", a pesar de que en los últimos tiempos habían observado "golpes y moretones".



"Sabíamos que iba a pasar, ella estaba muy segura que se iba a separar pero él la amenazaba, le decía que se iba a matar, a pegar un tiro, entonces por el miedo que le daba volvía", afirmó Ariana, que pidió que Padilla "tiene que pagar por lo que hizo porque eso no se le hace a nadie".



Pasadas las 2 de ayer personal del Comando de Patrullas fue alertado por la Policía Local que recibió la denuncia de un vecino relatando que un hombre había prendido fuego a su mujer dentro de una vivienda.



"Los efectivos se trasladaron a a la calle Plunket al 3000 donde comprobaron que no había moradores pero sí restos de desechos quemados como así también hollín en una habitación", dijo a Télam uno de los investigadores que concurrió al lugar.



Los vecinos contaron a los policías que "en la vivienda escucharon los gritos de Olate que solicitaba ayuda, por lo que uno de ellos ingresó a la casa y observó que la mujer estaba desnuda, con quemaduras en el rostro, cabeza, pecho y en una de sus piernas".



"La propia mujer les habría afirmado a los vecinos que su pareja la había prendido fuego", agregaron las fuentes.



Las fuerzas de seguridad iniciaron varios operativos, que concluyeron con la detención de Padilla cuando se encontraba en una embarcación del puerto de Ingeniero White.