La Municipalidad de La Plata cesanteó a 12 coordinadores de cooperativas por irregularidades

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Unos 12 coordinadores de cooperativas fueron cesanteados en las últimas horas por la Municipalidad de La Plata por diversas irregularidades, informaron hoy desde la Comuna, al tiempo que aseguraron que la medida no afectará al personal de las cooperativas.



Según los voceros, entre las denuncias recibidas contra los coordinadores se encuentra la manipulación del personal y el ejercicio de situaciones de maltrato y violencia sobre los trabajadores.



También el personal de cooperativas denunció a los coordinadores por amenazas recurrentes hacia quienes no cumplían con sus exigencias extra laborales.



No obstante, desde la Comuna aseguraron que "el personal de cooperativas que presta servicio para la Municipalidad de La Plata se encuentra trabajando activamente y no están previstos recortes de personal, sino por el contrario, el compromiso de la gestión es continuar trabajando día a día por mejorar las condiciones laborales de los mismos".



Por otra parte, señalaron que "ante las escenas de violencia vividas en el día de ayer en el galpón de 32 y 17, se dispuso que el personal de cooperativas se acerque al Parque San Martín en 25 y 54, a los fines de continuar con las tareas de mantenimiento urbano".