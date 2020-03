La Nación prometió iniciar este año el pago de la deuda con San Juan

La visita de Gabriel Katopodis le dejó importantes y jugosos frutos a San Juan. El ministro que Alberto Fernández designó para administrar los fondos de infraestructura firmó este jueves una pila de convenios con Sergio Uñac para reactivar las obras nacionales que quedaron paradas en la era macrista y acelerar las que están en ejecución. A eso se suma un punto que es fundamental para el interés local: la deuda heredada con la provincia. El funcionario aseguró que está verificada y que en el trascurso de este año comienzan a saldarla.

El ministro de Obras Públicas de la Nación llegó temprano en un vuelo de línea y desde el mismo aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, encaró una larga recorrida con el gobernador Uñac por las principales obras nacionales que están en vías de construcción en suelo sanjuanino. Tuvieron tiempo para charlar de todo y terminar de cerrar algunos detalles de los acuerdos que firmaron más tarde en Casa de Gobierno.

Entre lo que hablaron, había un punto de sumo interés en estas tierras. El Gobierno de Mauricio Macri congeló en 2019 el financiamiento de obras nacionales en San Juan, como la Ruta 40 norte, la gestión de Uñac decidió poner la plata para que los trabajos no se detengan a cambio de que la Nación se la devuelva, pero nunca lo hizo y terminó acumulando una deuda de unos $4.000 millones que la provincia busca cobrar.

En su primera visita a San Juan, en donde mostró la sintonía fina que tiene con Uñac, Katopodis sostuvo que “hay un reconocimiento de que la provincia cumplió con pagos que le correspondían al Gobierno nacional y estamos acordando con el gobernador los plazos y los montos, para que se pueda concretar esa devolución”. Por otro lado, al ser consultado sobre si la cancelación de la deuda comenzará este año, dijo que “sí, claramente”.

El monto exacto que embolsará la provincia aún no se conoce, porque los técnicos nacionales y provinciales trabajan en una actualización que no deje en una situación de desventaja a San Juan por el impacto de la inflación desde que el macrismo dejó de pagar. Por otro lado, no descartó que la devolución sea en efectivo o a través de la asignación de nuevas obras.

Si se hace mediante la primera opción, Uñac ya avisó que los recursos irán destinados a comenzar obras de naturaleza provincial que están en carpeta. Eso permitirá no sólo dar soluciones en materia de infraestructura, sino crear puestos de trabajo para tratar de mantener a San Juan entre los dos distritos con menos desocupación del país.

Por escrito

Los documentos suscriptos por el funcionario nacional y el gobernador incluyen las obras nacionales que quedaron en el olvido o bajaron su ritmo porque la gestión macrista dejó girar fondos. El compromiso asumido por Katopodis es normalizar el financiamiento y garantizar pago de los certificados hasta la finalización de los trabajos

Uno de los convenios es para retomar las dos obras de cloacas de Rivadavia y la de Valle Fértil, además de iniciar la de Jáchal. A cambio, la provincia se hizo cargo del financiamiento total de las cloacas de Caucete, donde hace poco la gestión uñaquista cambió a la empresa constructora para reactivar los trabajos.

Otro es para recuperar el ritmo de construcción de los acueductos Gran San Juan y El Tambillo, en Iglesia. Mientras que en materia de obras viales, Katopodis y Uñac firmaron el desarrollo del proyecto del segundo puente hacia Albardón a través de la ruta 40 norte y el de la obra de la Ruta 20 que une Capital, Santa Lucía, 9 de Julio y Caucete. Además, acordaron la terminación del tramo de 30 km. de la Ruta 150, en el tramo de Las Flores y Guardia Vieja.

En la platea escuchaba atento el líder de la UOCRA y la CGT local, Eduardo Cabello. Todas esas obras significarán miles de puestos de trabajo para el sector de la construcción.

Ruta a Mendoza

Uno de los convenios es para reiniciar la obra de la Ruta 40 sur, entre calle 8 y Tres Esquinas. Katopodis dijo que están en conversaciones con la empresa constructora y no descartaron arreglar la salida de la misma.