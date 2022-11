Este martes se llevó adelante una nueva edición de la "Noche del Dibujo", donde coincidieron los apasionados por el arte del trazo y sus variantes. En la séptima presentación del esperado evento participaron artistas consagrados y aquellos que recién comienzan, con la ayuda de modelos o estilo libre. Cada uno de ellos fue dejando plasmado sobre el papel las sensaciones que brindaron el marco creado exclusivamente para disfrutar del arte en su máximo esplendor.

El público poco a poco fue llegando hasta el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson pasadas las 19.30, donde fueron recibidos por los mesones ya equipados con todo lo necesario para crear. Muchas hojas en blanco, latas con lápices de grafito y muchos colores, ceras, crayones, tizas, pinceles y pinturas. Otros, en cambio, eligieron llevar sus elementos desde casa. Todo armoniosamente distribuido e intercalado con los atriles que a medida que iban animándose, fueron siendo ocupados por los dibujantes.

Cada uno de los artistas dispusieron de elementos para disfrutar de su pasión. Foto: DIARIO HUARPE

Cada una de las salas del museo contó con sus modelos vivos, usados como una referencia por cada uno de los artistas que estuvieron presentes en el lugar para comenzar a crear. Mientras, los actores que también fueron parte del evento, desarrollaron sus pequeñas performances en medio del público que llegó solo como espectador para vivir la Noche del Dibujo desde otro lugar.

Un grupo de actores tambien formó parte del evento. Foto: DIARIO HUARPE

En los jardines también fue posible disfrutar de la música, con la presencia de bandas locales en vivo, un patio cervecero y una isla de bebidas sin alcohol, donde los más jóvenes optaron por pasar el momento. Para quienes eligieron recorrer cada una de las salas, la musicalización estuvo a cargo de un DJ en vivo.

"Estamos muy contentos con el inicio de la Noche del Dibujo en su séptima edición. Es un evento esperado por nosotros porque el museo abre sus puertas para que toda la comunidad venga a disfrutar, tanto grandes como chicos, aficionados o profesionales de un espacio de creación. Esta noche se van a fusionar el arte, el teatro, la danza y la música", contó a DIARIO HUARPE, Emanuel Díaz Ruiz, director del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson.

Las voces de los protagonistas

Xiamma fue una de las primeras que llegó hasta los mesones y comenzó a dibujar. Foto: DIARIO HUARPE

"Yo soy más de dibujar en papel y coloreo con lápices, pero me gusta mucho más la técnica de blanco y negro. Practico dibujo desde hace 10 años, arranqué sola, como cualquier niño de 9 años y poco a poco le fui encontrando el gusto y me apasionó. Actualmente, voy a un taller de dibujo, con un profesor que fue el que me contó de este evento y me incentivó a participar. Esta es la primera vez que formo parte de la Noche del Dibujo y me pone muy feliz", contó Xiamma Cepinara, de 19 años, a DIARIO HUARPE.

La técnica en acuarela de Ariel Dominguez. Foto: DIARIO HUARPE

"Yo estudié en el Polivalente de Artes, me recibí de maestro de dibujo y después de ahí pasé a la facultad, donde estuve cursando solo dos años. Fue en ese momento cuando una persona me aconsejó que para ser un buen artista, tenía que dejar la universidad, y así lo hice. Hoy estoy muy conforme con mi decisión, tengo 50 años, mi atelier y soy artista plástico. Es la primera vez que soy convocado por parte del museo, estoy en mi salsa con todo esto. Junto con Sonia Parasí y Juan Pailá estamos haciendo un taller de acuarelas y ellos fueron los que me dijeron que viniera a disfrutar de esto y cuando me contaron dije yo a esto me tiro de cabeza", reconoció entre risas el artista Ariel Domínguez, mientras con acuarelas, representaba sobre una hoja blanca, una de las modelos presentes.

El grupo Pictollama en pleno proceso del mural. Foto: DIARIO HUARPE

"Nosotras somos parte pictollama, un laboratorio y nuestra técnica es el muralismo. Estamos inventando un poco, jugando con los colores, nuestro programa nos enseña a no limitarnos y crear usar todo, por eso acá estamos experimentando con los colores y esta pared", dijo Lourdes Santander, de 19 años, a este medio.

Para la joven artista, tener la oportunidad de participar del evento por primera vez, es "una locura, no puedo crear estar acá. Que nos inviten de un museo, es realmente un sueño", mientras contó que su pasión por el arte nació casi de casualidad, gracias a su madre. "Yo la acompañaba desde muy pequeña cuando cursaba y me daban una hoja y un lápiz para no aburrirme, ahí empecé dibujando animalitos, plantas, todo lo que iba viendo. Hoy estoy perfeccionándome y soñando llegar lejos".