La nueva campeona de UFC, Raquel Pennington, llama a su próxima rival

La nueva campeona de Peso Gallo femenino de UFC, Raquel Pennington (16-8 MMA, 13-5 UFC), ya está pensando en su primera defensa de título. Eso, luego de asegurar la corona el pasado sábado al vencer a Mayra Bueno Silva (10-3-1 MMA, 5-3-1 UFC) en UFC 297. La estadounidense expresó su deseo de enfrentarse a la excampeona Julianna Peña en su próxima pelea.

Aunque Dana White, el director ejecutivo de UFC, señaló en la conferencia de prensa posterior al evento que Peña podría ser la próxima contendiente, aún hay incertidumbre debido a la falta de información sobre la salud de la excampeona. Pennington, con el cinturón recién obtenido, tiene a Julianna como su preferida para la próxima defensa, pero se mantiene abierta a enfrentar a cualquier oponente interesado en disputar el título.

La palabra de Raquel Pennington

"Esa es la pelea que tiene sentido. Honestamente pensé que para el título mundial íbamos a ser Julianna y yo, pero ella todavía está lesionada", fue lo que comenzó diciendo Pennington, luego de la victoria que la dejó en lo más alto de la división. Su demostración ante Mayra Bueno Silva dejó en claro el poder que tiene dentro del octágono más famoso del mundo.

Además, Raquel señaló: "Esa relación se remonta a 2013, cuando ambos estábamos de regreso en The Ultimate Fighter. Digamos que entonces aprendí la personalidad de Julianna, y es una de esas en las que tú sigues tu camino y yo seguiré el mío, pero tú te metes en mi maldita piel. He estado esperando esa pelea durante 13 años, ya sea que el título esté en juego o no".

"Hay talento en esta división. Todo el mundo es un desafío y la gente está en constante evolución y crecimiento. Quiero mantenerme activo y estoy envejeciendo y esas cosas también. Ahora tenemos nuestra familia y queremos seguir construyendo sobre eso. Simplemente se trata de encontrar el equilibrio en todo. Me gustaría defender el título un par de veces y eso es todo para mí", cerró Raquel Pennington.