La nueva serie de Amazon Prime Video que promete romper con todo

Una nueva serie será presentada en la plataforma de Amazon Prime Video y ya da para hablar. Dicha empresa tiene tiempo buscando dar con su nuevo gran título de ciencia ficción. Claro está que "The Boys" ya hizo lo propio, pero los superhéroes siguen siendo criticados en este género. Además, "Night Sky" y "Paper Girls" terminaron siendo canceladas, por lo que ahora van por más.

Siendo de esa manera, la compañía quiere probar suerte una vez más con "The Peripheral", una adaptación de la novela de William Gibson. La misma tiene la participación de Jonathan Nolan y Lisa Joy. No obstante, la auténtica mente que ideó todo es justamente de Scott Smith. El escritor pasó a ser guionista y, con este nuevo título de Amazon Prime Video, tiene su primera gran aventura en las pantallas.

Publicidad

La nueva serie de ciencia ficción de Amazon Prime Video se estrena el próximo 21 de octubre de 2022. Amazon Studios y Warner Bros dieron a conocer la noticia. La misma trata de una historia futurista, la que es protagonizada por la actriz Chloë Grace Moretz (Mother, La quinta ola, The Equalizer, Kick-Ass) y está enfocada en la novela del mismo nombre de William Gibson. A su vez, estrenará un nuevo capítulo cada viernes, hasta el 9 de diciembre de este año.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

"The Peripheral se centra en Flynne Fisher (Moretz), una mujer que intenta mantener unida a su rota familia en un rincón olvidado de la América del futuro. Flynne es inteligente, ambiciosa y está condenada. No tiene futuro, hasta que el futuro llama a su puerta. The Peripheral es la deslumbrante y alucinante mirada del maestro William Gibson al destino de la humanidad y a lo que hay más allá", es lo que dice su sinopsis oficial.

Reparto de "The Peripheral"

Scott B. Smith es el showrunner de la serie que tanto ruido hace. Dirigen Vincenzo Natali y Alrick Riley. A su vez, el reparto también tiene a Jack Reynor (Midsommar), Gary Carr (The Deuce), Eli Goree (Una noche en Miami), Louis Herthum (Westworld), JJ Feild (TURN: Espías de Washington), T’Nia Miller, Charlotte Riley, Alexandra Billings, Adelind Horan, Alex Hernandez, Katie Leung, Julian Moore-Cook, Melinda Page Hamilton, Chris Coy y Austin Rising.