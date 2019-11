La obesidad no admite tratamientos de corto plazo, afirmaron en jornada de Nutrición

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La obesidad es una enfermedad crónica y no admite tratamientos de corto plazo, afirmó la endocrinóloga Ana Cappelletti durante la Primera Jornada de Obesidad.



Con un eje preventivo, la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) realizó este encuentro al que asistieron 350 médicos, nutricionistas y psicólogos, entre otros profesionales de la salud, organizada por la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN), en el que afirmaron que "no solo altera el equilibrio físico, sino también el psicosocial".



El encuentro se realizó con el fin de abordar una problemática que actualmente afecta a un alto nivel de población en nuestro país, dado que, según la Cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo que realizó este año el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, "seis de cada 10 argentinos presentan sobrepeso y obesidad".



Mónica Katz, presidenta de la SAN, resaltó que "la obesidad es una enfermedad" y que para tratarla se podrían realizar "campañas educativas masivas y transversales en diferentes contextos como en la escuela, la comunidad, los medios, la familia y el trabajo".



Y agregó que se debería "desincentivar el consumo excesivo de alimentos que posean exceso de nutrientes críticos e incentivar los más saludables".



La comida, además de fuente de nutrientes y calorías, representa un pretexto para socializar; un recurso identitario; un determinante de la calidad de vida; una fuente de placer y una estrategia de afrontamiento emocional, explicó la experta en el encuentro que concluyó el jueves pasado.



Alberto Cormillot consideró que los niños con sobrepeso y/o obesidad sufren bullying en la escuela por parte de sus compañeros; y que, además, cargan con el estigma de que para algunos docentes son "desordenados, menos exitosos, muy emocionales y más propensos a tener problemas familiares".



Vanesa Anger, disertante del encuentro, explicó la conexión entre el estigma y el dietismo: "Impartir dietismo es estigmatizar la obesidad".



Y agregó que "no asumir que la obesidad es producto de mucho más que sólo comer mucho y moverse poco, refuerza ese estigma".



"Aquellos profesionales de la salud que imparten planes alimentarios para la obesidad y el sobrepeso centrados en un grupo de alimentos o en no comer, niegan la compleja etiología de la obesidad y desconocen su proceso evolutivo", concluyó.



Por último, se informó que durante la jornada también se debatió sobre la utilización de los fármacos antiobesidad, los suplementos dietarios y el ejercicio físico como parte de los tratamientos para bajar de peso.