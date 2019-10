La Oiant se presenta en Buenos Aires y luego debuta en Brasil

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías (Oiant) que dirige Alejandro Iglesias Rossi, compartirá esta semana en Buenos Aires una presentación con Carlos Núñez y Yosuke Oda y después concretará su primera gira por Brasil. La formación fundada en 2004 en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) por el compositor, director, investigador y educador Iglesias Rossi y la educadora, eutonista, musicóloga, iconógrafa y directora de Artes Escénicas y Visuales Susana Ferreres, viene de realizar un aclamado tour por Perú. De regreso en el país, la Oiant se presentará el viernes 11 junto al gaitero español Núñez en el Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125) y una noche más tarde actuará con el japonés Oda y el grupo argentino de taiko Nikyokan Wadaiko en Xirgu Espacio Untref (Chacabuco 875). Enseguida la agrupación llegará por primera vez a Brasil gracias a una recorrida que comenzará el 22 en la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, en Porto Alegre. La serie de estreno en Brasil continuará con un concierto por los festejos de los 50 años de la Universidade Federal de Pelotas y con una tercera actuación en la Universidade Federal do Rio Grande.