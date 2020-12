La “ola constructora” de San Juan, frenada por la falta de hierro

De los cuatro vendedores principales de hierro en San Juan, tres no están vendiendo barras de hierro de 6 y 8 milímetros. Sólo una empresa tenía de la mayor medida. Mientras tanto las obras de construcción habían empezado un repunte lento y el desabastecimiento afecta esta tendencia positiva que tanto necesitaba el sector.

DIARIO HUARPE recorrió Alumetal, Metales Concepción, Ruiz Olalde y Materiales Benavidez. De estos, sólo el último tenía barras de 8 milímetros a la venta que habían llegado en los últimos días y que se estaban vendiendo a toda velocidad. “Durante la cuarentena anduvimos bien, pero ahora esto nos complica”, dijo un vendedor a este diario. Es que las ventas de materiales de construcción han subido en los últimos dos meses.

En Ruiz Olalde, donde desde hace alrededor de un mes no tienen hierro de las dos medidas más usadas para la construcción, aseguraron que en las últimas semanas tienen más de 10 consultas presenciales diarias y otras tantas telefónicas de clientes que buscan este material. “En esta época siempre suben las ventas y sobre todo ahora, que tanta gente que tenía plata para las vacaciones decidió que invertirla en mejorar las casas, pero no estamos aprovechando porque no mandan desde las siderúrgicas”, explicó el vendedor, que prefirió no dar su nombre.

Alumetal, por su parte, cortó la venta hace 15 días, aunque aseguran tener todavía barras en stock. Esto se debe a que la empresa no quiere desabastecerse porque hace tiempo que no tienen ingresos desde los proveedores centrales y porque no saben qué precio tendrá el material cuando vuelvan a vender. Desde Metales Concepción no detallaron hace cuánto tienen faltantes, aunque sí reconocieron que estas dos medidas de hierro han sido las “figuritas difíciles” de las últimas semanas.

Esta situación llega en el peor momento para la construcción, que luego de años de caída continua y que empeoró en los primeros meses de pandemia, tenía un leve repunte. A nivel nacional, el sector aumentó su actividad un 28% interanual, mientras que en la provincia no hay números exactos, el titular de la Federación Económica, Dino Minozzi, aseguró que hubo una mejora parcial, ya que el sector tiene “realidades distintas”.

Mientras hay desinversión por la crisis económica en algunas empresas, otros se han volcado a la construcción. “Algunos han tenido una mejora razonable porque los que no pueden invertir en el dólar lo han hecho en ladrillo, también hay empuje público”, explicó el empresario. Temen que el dinero, clave para un sector que llevaba 36 meses de caída, pueda irse a otros lugares o licuarse con la inflación por la falta de materiales.

Favoritismo a la hora de vender, el miedo de los constructores

Durante el relevamiento, DIARIO HUARPE habló con tres potenciales compradores, que habían ido a distintos lugares a intentar conseguir el hierro que necesitaban. Todos ellos compartían una sospecha: que los vendedores estuvieran eligiendo a quién entregar material y a quién no.

Omar se encuentra en plena ampliación de un local comercial y durante una mañana recorrió tres lugares de venta de insumos buscando varillas del 6, sin éxito. “Te dicen que no hay, pero por atrás le cargan a los que conocen, a los que vienen siempre”, aseguró. Marcelo, que está ampliando su casa desde hace un par de meses, compró el grueso a principio de noviembre, pero su albañil necesitaba un poco más de hierro y por eso lleva días probando en diferentes lugares para ver si tiene suerte, pero no lo ha logrado. Otro hombre, que no quiso ni dar su nombre de pila, explicó que consiguió hierro, pero a través de un contacto metalúrgico.

Pero a pesar de este tipo de quejas que se dan en las largas colas de los puntos de venta, no hay ni una denuncia formal. Defensa al Consumidor sería la oficina que podría intervenir en este caso, pero su titular, Javier González, explicó que nadie se ha acercado por este tema.

En cambio el área sí trabajo recorriendo los locales, debido a que a nivel nacional ha habido problemas con el tema. De los relevamientos se desprendió que algunas empresas no tenían material, sobre todo de los hierros del 6 y el 8. Pero no hubo lugar a una sanción o llamado de atención porque la mayoría pudo acreditar que no había envíos desde los fabricantes.