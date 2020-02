La OMS dio a conocer los nuevos números del coronavirus y Camboya aceptará al Westerdam

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los casos de coronavirus Covid19 son 44.730 en China, donde murieron hasta ahora 1.114 personas a causa de la enfermedad, y hay 441 enfermos en otros 24 países y una muerte registrada, informó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS) que también confirmó que Camboya aceptó recibir al crucero Westerdam.



Además consignó que "los casos no han cambiado desde el 4 de febrero y que de los 48 nuevos casos confirmados ayer por fuera de China, 40 estaban a bordo del crucero Diamond Princess, actualmente en cuarentena en Yokohama, Japón".



En conferencia de prensa Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS anunció que Camboya aceptó que el crucero Westerdam, que estuvo varado en el mar durante varios días, haga puerto en ese país asiático.



"Según lo que nos han dicho, no hay casos sospechosos o confirmados de Covid19 a bordo del Westerdam. El barco llegará a Camboya mañana por la mañana. Hablé con el Ministro de Salud para agradecerle por permitir que el crucero pueda atracar en su país", señaló Tedros.



"Este es un ejemplo de solidaridad que siempre hemos estado pidiendo. Lo diré nuevamente: este es un momento de solidaridad, no de estigma", destacó.



Anticipó que junto con la Organización Marítima Internacional (OMI), van a emitir un comunicado "a todos los países para respetar el principio de 'práctica gratuita' para los buques y el principio de atención adecuada para todos los viajeros, de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional".



Y que también la OMS está en contacto con la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros "y con los principales operadores de cruceros para garantizar que tengamos información precisa y podamos brindar el asesoramiento adecuada".



El directivo recordó que la OMS "ha publicado una guía sobre cómo manejar eventos de salud pública como este en barcos, e instamos a los países y compañías a seguir esa guía".



"Estigmatizar a individuos o naciones enteras no hace más que dañar la respuesta. En lugar de dirigir toda nuestra energía contra el brote de Covid19,el estigma desvía nuestra atención y vuelve a las personas unas contra otras", señaló el titular de la OMS.