La OPEP advierte a EEUU que la estabilidad del petróleo es "tarea compartida"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Mohamed Barkindo, advirtió hoy a los Estados Unidos que la entidad no puede asumir "en soledad" la responsabilidad de estabilizar el mercado de petróleo.



"La misión de mantener la estabilidad de los mercados de petróleo de forma consistente es una responsabilidad compartida de todos los productores, incluido Estados Unidos", dijo Barkindo durante su participación en un foro de energía en los Emiratos Árabes Unidos, reportó la agencia DPA.



"Solo la OPEP no puede asumir esa responsabilidad", sostuvo en momentos en que se agravó la tensión entre EEUU e Irán, y agregó que el nuevo estatus de los Estados Unidos como productor "conlleva una responsabilidad".



El líder de la OPEP recordó que la estabilidad del mercado petrolero no sólo es positiva para los países productores, sino también para las empresas y los consumidores estadounidenses.



"Invitamos a Estados Unidos a unirse a nosotros en este nuevo rol y objetivo", señaló al respecto.



Además, Barkindo destacó el papel desempeñado por el conjunto de países productores de petróleo denominado OPEP+, que incluye a naciones como Rusia, además de los miembros del cártel, señalando que está lista para enfrentar cualquier incertidumbre con el fin de garantizar la seguridad del suministro de petróleo.