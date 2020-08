La opinión de especialistas sanjuaninos tras la salida de Messi del Barcelona

El mundo del fútbol quedó sorprendido luego de que Lionel Messi le comunicara a la dirigencia del Barcelona que tiene decidido no jugar más con la camiseta blaugrana.

El mejor jugador del planeta pidió hacer uso de la opción que figura en su contrato para rescindir automáticamente y en forma unilateral antes del comienzo de la temporada 2020/2021.

DIARIO HUARPE consultó con especialistas de fútbol, tanto técnicos como periodistas, sobre cuál es su opinión de la casi segura salida del astro argentino para jugar en otro club.

- Ricardo Dillon (DT del Mushuc Runa de Ecuador): “Creo que Messi se dio cuenta que debía hacer una renovación mental, creo que el Barcelona también lo debe hacer. Para mí lo ideal es que se quedara en Barcelona, pero si tomó esa decisión es porque lo meditó mucho, porque tal vez necesita renovar sus expectativas y sentirse feliz jugando en otro lado. Tendría que probar jugar en otro equipo porque sino va a quedar como que puede jugar en un solo club. Me parece que su lugar ideal sería al lado de Guardiola, en el Manchester City, pero ahí empieza a jugar el tema del dinero”.

- Luis Pallaroni (DT de Alianza): “Pienso que Messi se va del Barcelona y está bien porque son jugadores que el mundo los ve que siempre tienen que ganar algo, si no es un año de fracaso para esa clase de jugadores. Para mí se va a jugar con Neymar al PSG, por lo que perdió la final y el club buscará invertir en el paso que les faltó”.

- Gastón Solera (DT de Unión): “Quizá en el último tiempo en su entorno íntimo o del club no la estaba pasando bien. Me parece que eso está claro, porque Barcelona pasó de ser un equipo ultraganador a no ganar nada importante. Los ciclos se terminan y era casi un secreto a voces, porque mucha gente sabía que se iba a ir del Barcelona. Pero para mí no es criticable que se vaya, tanto Messi le dio mucho al Barcelona como Barcelona le dio mucho a Messi. Hay mucha más gente que lo quiere, que la que no. No se a dónde se podrá ir, hay que ver quién tiene la billetera para llevárselo porque no debe ser fácil. Creo que el Manchester City por el sólo hecho de tener química con Guardiola corre con un poco de ventaja”.

- Gerardo Alaníz (periodista de Diario de Cuyo): “Creo que está bien la decisión de Messi, es una persona que maduró mucho, se nota un cambio muy grande en él, su apego a su familia lo muestran mucho más maduro que hace diez años y creo que esa madurez también la tiene en su carrera futbolística. Es el momento justo para que se vaya del Barcelona. Bochini hay uno solo, más allá de mi simpatía con Independiente, lo del Bocha creo que es un caso en mil millones y hoy por hoy es casi imposible de repetir. El enojo con el presidente Bartomeu lo llevará a tomar la mejor decisión en su carrera, aunque a la gente del Barcelona le duela. Pero no se puede decir que Messi no dio avisos de lo que se venía. En cuanto a dónde podría jugar, creo que en el City de Pep Guardiola, junto con el Kun Agüero sería el salto de calidad que le falta al equipo inglés. Pero también me parece que el Bayern Munich le sentaría bien a sus 34 años porque es un fuera de serie. Creo que el Inter no le sentaría bien, quedó demostrado con Ronaldo en Juventus, la Liga Italiana no es para Messi. Si va a la Premier League, le vendría muy bien para preparar su último mundial”.

- Néstor Cano (periodista de Radio La Voz): “Creo que está bien la decisión de Messi porque son ciclos que se cumplen. Es cierto que Messi y Barcelona se dieron mucho, pero la relación Messi-Dirigencia ya no era la misma y eso forzó un poco su salida, más allá que él tiene contrato hasta junio de 2022. La dirigencia hizo todo para que Messi se enojara. no le llevaron a Neymar, no armaron un equipo competitivo y encima lo sacan a su amigo Luis Suárez. Por lo visto querían que se vaya. En cualquier equipo puede jugar Messi, pero si arman un equipo competitivo y bajo las órdenes de Guardiola, el Manchester City me parece que es quien está primero en orden de prioridades, le haría muy bien a la Premier League. Segunda opción sería el Inter”.

- Carla Acosta (periodista de Tiempo de San Juan): “Esta situación no sorprende. Messi tocó fondo, o lo llevaron a tocar fondo. La relación con la dirigencia se quebró hace bastante y me parece bien que se tome un respiro. Lo merece con todo lo que le ha dado al club. Sería vergonzoso que los dirigentes se interpongan en esta decisión, sobre todo si lo llevan a la Justicia como lo mencionan algunos medios. Me parece una decisión valiente, pero necesaria para él y también para la institución. Los dirigentes se deben hacer cargo de este Barça. ¿Dónde me lo imagino? En la Juve, a quién no le gustaría verlo junto a Cristiano Ronaldo".

- Lorenzo Palacios (periodista de Estilo Deportivo): “Como en la vida misma, todo tiene un principio y un final. El ciclo de Messi en Barcelona está cumplido. Le dio todo lo que él podía darle al club y el club también le dio todo a Messi. Su rendimiento ya no era el mismo en el último tiempo. Conociendo un poco su historia, sabemos que tiene una personalidad un poco conservadora e introvertida y a esta altura de su carrera él prefiere sentirse bien, pero desde hace un tiempo en el Barcelona eso no sucede. Creo que el entrenador que mejor lo interpretó a Messi y él se sintió cómodo con ese técnico es Pep Guardiola. Fueron los mejores momentos de Messi cuando estuvo Guardiola en el Barcelona. Me parece que si se va del Barcelona será al Manchester City”.