La opinión de los economistas después de la presentación de Guzmán en el Congreso

El ministro de Economía, Martín Guzmán, expuso los lineamientos del plan de sostenibilidad de la deuda en la Cámara de Diputados.

El funcionario señaló que la Argentina se encamina a una reestructuración de deuda "profunda" debido a las condiciones económicas del país, y anunció que habrá "frustración" entre los acreedores. Además, dijo que hay un "creciente entendimiento mutuo" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en las negociaciones por el crédito que otorgó el organismo en el 2018 por 57.000 millones de dólares.

¿Qué opinión dieron los economistas y analistas durante y luego de la conferencia?

José Luis Espert

"Guzmán está dispuesto a defaultear masivamente?"

Guzman está diciendo ahora con todas las letras y en el Congreso de la Nación que pagar la deuda en las condiciones orginales implica hacer un ajuste fiscal imposible ¿Estará dispuesto a defaultear masivamente?

Luciano Cohan (Seido)

"El ministro está en lo correcto. La austeridad es recesiva. El default también".

El Ministro esta en lo correcto. La austeridad es recesiva, el default también y la financiacion monetaria, además, es hiperinflacionaria.

Miguel Boggiano

"¿No se puede ajustar o es la clase política la que no quiere ajustarse?"

Dice Guzman que "No es sostenible una reducción del déficit fiscal en 2020". Me parece que "los especuladores malévolos del mercado" le van a responder con dólar y riesgo país subiendo. No se puede ajustar o es la clase política la que no quiere ajustarse? Yo creo esto último.

Federico Furiase (EcoGo)

"¿La antesala de una quita esperada más áspera para los acreedores privados?"

Conferencia de Guzmán:

El sendero fiscal alcanzable planteado (sup primario de 0,6% / 0,8% post 2023) luce poco exigente en términos de sostenibilidad intertemporal de la deuda.

¿La antesala de una quita esperada más áspera para los acreedores privados?

Federico Moll (Ecolatina)

El Gobierno "debería demostrar que está en control de la situación o que al menos tiene un plan para estarlo".

Dan señales de recorte en el gasto, ahora van para el otro lado. Nada queda claro. En un contexto de altísima incertidumbre el que tiene que dar señales es el gobierno. Debería demostrar que está en control de la situación o al menos tiene un plan para estarlo.

Gabriel Caamaño (Consultora Ledesma)

"Como nos putearon a los que decíamos que no había mucho indicio de ajuste y se sobrestimaban las medidas. No va a haber, según Martín Guzmán".

Bueno. Los que proyectaron superávit primario para 2020, las van tirando.

Como nos putearon a los que decíamos que no había mucho indicio de ajuste y que se sobrestimaban medidas.

No va haber, según MG.

El objetivo es lo mismo que 2019.

Recién en 2023 equilibrio fiscal.

Martín Vauthier (EcoGo)

"El sendero fiscal poco exigente en simultáneo al concepto de sostenibilidad parece preanunciar un impacto considerable sobre los flujos".

Discurso del Ministro. Siempre positivo el énfasis en la consistencia, en las proyecciones realistas y el tratamiento igualitario.

No obstante, el sendero fiscal poco exigente en simultáneo al concepto de sostenibilidad parece preanunciar un impacto considerable sobre los flujos

Fernando Marull (FMyA)

"La deuda no es sostenible aún con quita del 20%".

Guzman: con fiscal primario de 0% en 2023, la deuda no es sostenible aun con quita de 20%.

Cristian Buteler

"Lo positivo: la presentación fue después del cierre de los mercados. Lo negativo: mañana vuelven a abrir".

Lo positivo: la presentación del ministro fue luego del horario del mercado

Lo negativo: Mañana vuelen a abrir

Constantino Hevia (UTDT)

"¿Recién equilibrio primario en 2023? Nos va a ir lindo en la renegociación de la deuda".

¿Recién equilibrio primario en 2023? Nos va a ir lindo en la renegociación de la deuda.