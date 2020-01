La oposición al MAS se presenta fragmentada en cinco alianzas de cara a las elecciones de mayo

AGENCIA TÉLAM

A diferencia del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ex presidente Evo Morales, la oposición boliviana no logró superar sus internas y se presentará fragmentada en cinco alianzas diversas a las elecciones del próximo 3 de mayo en Bolivia.



La falta de unidad quedó patente ayer luego del anuncio la postulación de la presidenta de facto, Jeanine Áñez, quien hasta ahora había negado la posibilidad de buscar quedarse en el poder y consideraba los rumores como "malintencionados".



La candidatura de Áñez fue un golpe a la fórmula centrista de Comunidad Ciudadana (CC) del ex presidente Carlos Mesa, ya que la mandataria interina se presentará en un frente electoral con quienes fueron sus dos principales aliados en los comicios de octubre: Sol.bo, del alcalde de La Paz, Luis Revilla, y Todos, del gobernador de Tarija, Adrián Oliva.



En consecuencia, CC registró este viernes su alianza sin esas dos organizaciones políticas.



El partido de Mesa volverá a presentarse a las elecciones con el apoyo del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), pero sumó además dos agrupaciones departamentales de Cochabamba y Chuquisaca.



Para el analista político Franco Gamboa, citado por la agencia de noticias EFE, el anuncio de Áñez se trata de una "decisión estratégica" ligada a la famosa frase de Maquiavelo de que "el fin justifica los medios".



Sin embargo, numerosas fueron las figuras de la oposición que salieron a criticar su candidatura.



El primero fue el ex líder cívico de Santa Cruz Luis Camacho, quien pidió a la gobernante "cumplir con su palabra" de no postularse.



Camacho, uno de los principales responsables de la salida de Morales, será también candidato presidencial junto con el ex líder cívico de Potosí Marco Pumari en la alianza Creemos, conformada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y la agrupación Camino Democrático para el Cambio.



Entre las otras alianzas opositoras figuran la Libre 21, compuesta por el conservador Movimiento Nacional Revolucionario del ex presidente Jorge "Tuto" Quiroga y el izquierdista e indigenista Movimiento Por la Soberanía (MPS), y la alianza Pueblo Unido, integrada por una fracción del PDC y el Movimiento Ciudadano San Felipe de Austria.



A esta panorama opositor fuertemente fragmentado podrían sumarse aún nuevos frentes, dado que quedan todavía partidos políticos por registrarse a los comicios.



Falta saber qué ruta tomará el Movimiento Tercer Sistema (MTS), del gobernador de La Paz, Félix Patzi, Unidad Nacional del empresario Samuel Doria Medina y otros partidos con siglas habilitadas que mencionaron que sí participarían en la elección del 3 de mayo.



Lejos quedaron las consignas de unidad enaltecidas durante la crisis política que llevó a la renuncia de Morales, cuando la oposición parecía dispuesta conformar un gran bloque para hacer frente al MAS.