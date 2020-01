La oposición inició una sesión alternativa para reelegir a Guaidó en el parlamento venezolano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Diputados de la oposición en Venezuela iniciaron hoy una sesión alternativa para reelegir a Juan Guaidó al frente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento), después de que el chavismo y sus aliados designaran a Luis Parra, aparentemente sin quórum y sin la presencia de la mayoría de los legisladores opositores, impedida por tropas militares.



El sector que sigue a Guaidó comenzó a sesionar esta tarde en instalaciones del diario El Nacional, en Caracas, con quórum reglamentario, según afirmó el segundo vicepresidente saliente del parlamento, Stalin González.



Se esperaba que en esta sesión Guaidó -que además es el mandatario interino de la república designado por el parlamento- fuera ratificado como presidente de la AN y se nombrara primero y segundo vicepresidentes a Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitía para suceder a Édgar Zambrano y González, según el diario digital El Pitazo.



Más temprano, Parra -recientemente señalado como partícipe de un escándalo de sobornos- fue elegido en una sesión a la que el grueso de la oposición calificó como irregular, después de denunciar que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militar controlada por el chavismo) impidió el ingreso a la sede de la AN de numerosos legisladores de su bloque, incluido Guaidó.



“Hoy, en lo que es el desmantelamiento del estado de derecho y el asesinato de la república, vemos cómo toman violentamente el Palacio Federal Legislativo”, dijo Guaidó, con la voz entrecortada tras forcejear con efectivos de la GNB.



Guaidó y otros legisladores tuvieron al menos tres encontronazos con los uniformados y sus escudos, dos de ellos antes de la sesión y otro una vez que Parra fuera nombrado, según la agencia de noticias EFE.



La designación y el juramento de las nuevas autoridades se realizó “en una sesión sin quórum, debate ni votación”, según el diario Tal Cual, en la que además de Parra fueron investidos Franklyn Duarte y José Gregorio Noriega como primero y segundo vicepresidentes, respectivamente.



Parra y Noriega fueron expulsados el mes pasado de los partidos opositores Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP), respectivamente, después de que fueran involucrados en la “Operación Alacrán”, una supuesta trama de sobornos a legisladores antichavistas con el objeto de impedir la reelección de Guaidó.



Esa denuncia, realizada por primera vez en noviembre por el diputado de PJ José Guerra, involucró a al menos nueve diputados, señalados días después por el diario digital Armando Info de haber hecho gestiones ante gobiernos extranjeros a favor de empresarios sancionados por Estados Unidos por tener negocios con el gobierno del presidente chavista Nicolás Maduro.



En el caso de Duarte, que no había sido alcanzado por esas denuncias, su partido, el tradicional Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei), anunció en un comunicado que decidió hoy mismo someterlo a su tribunal disciplinario por haber “desacatado” la decisión partidaria de sostener la reelección de Guaidó, informó el diario digital Punto de Corte.