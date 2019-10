La oposición uruguaya acusa al gobierno de involucrarse en la campaña electoral

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La oposición uruguaya abrió una nueva polémica con el oficialismo en medio de la campaña electoral para los comicios del 27 de este mes, al advertir que funcionarios del gobierno se involucraron en el proceso y que la página de Presidencia de la República se utilizó para difundir críticas a candidatos de la oposición. El candidato presidencial del Partido Independiente, Pablo Mieres, reclamó al gobierno "despublicar" de la web oficial declaraciones del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, criticando a la referentes en política económica del Partido Nacional, Azucena Arbeleche. Mires anunció al diario montevideano El País que presentará una acción de amparo ante la Justicia por el "abuso de poder" de Presidencia de la República en utilizar la web oficial para "hacer campaña electoral". La polémica surgió la semana pasada, cuando Arbeleche contó en una entrevista radial sobre las reuniones con técnicos de las calificadoras de riesgo, en las que los economistas del Partido Nacional pidieron que no se baje la nota del grado inversor que tiene Uruguay. Esto llevó a que varios referentes del Frente Amplio, entre ellos el candidato presidencial Daniel Martínez, el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, y Murro, criticaran a Arbeleche y al candidato blanco Luis Lacalle Pou, que había salido a defender a su asesora. El Partido Nacional, a través de la presidenta del Directorio, Beatriz Argimón, compañera de fórmula de Lacalle Pou, envió ayer una carta al presidente Tabaré Vázquez expresando su "más profunda preocupación por la utilización de los medios oficiales y recursos públicos con el fin de difundir opiniones políticas de funcionarios del gobierno hacia actores políticos del Partido Nacional que se encuentran en campaña electoral". En particular, Argimón hizo referencia a las declaraciones de Murro sobre Arbeleche por sus dichos sobre las calificadoras de riesgo. Argimón dice en la carta que Murro pretendió "descalificar dichos de la economista Azucena Arbeleche, y al propio candidato presidencial del Partido Nacional, Dr. Luis Lacalle Pou". "Con estas acciones, que ponen al aparato estatal al servicio de un partido, se degrada la institucionalidad y se ataca la forma republicana de gobierno consagrada en la Constitución. La competencia electoral es entre partidos políticos, y el Estado debe mantener la neutralidad. Por esa razón, configura un hecho grave y condenable que los gobernantes y, muy especialmente, los Ministros de Estado, utilicen su influencia y abusen de su cargo con fines nítidamente electorales", agrega Argimón. La página web de la Presidencia de la República publicó el sábado declaraciones de Murro criticando a Lacalle Pou y Arbeleche, en las que decía que le "llama mucho la atención" el pedido a las calificadoras de riesgo para que no le bajen el grado inversor a Uruguay. La nota agregaba que "el ministro comparó estas declaraciones con las vertidas hace unos meses por Lacalle Pou cuando tildó al gobierno de incapaz de cerrar el acuerdo con UPM 2, obra que hoy está en marcha", y destacaba una frase de Murro: "Son cosas que no le hacen bien al país" Por su parte, en el marco de una gira por Durazno, Lacalle Pou defendió a Arbeleche. "Suscribo lo de Azucena, defiendo lo de Azucena, es mi punto de vista, de ayuda al país, insisto, no como otros que en momentos de crisis pidieron default, porque se preocuparon más por llegar al poder que por el país", afirmó.