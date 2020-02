La OPS cree posible romper la transmisión del coronavirus con las medidas sanitarias aplicadas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Maureen Birmingham, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en la Argentina dijo hoy que “es muy difícil predecir cuándo se llegará al pico del brote del coronavirus” y agregó que consideran “posible romper la cadena de transmisión del virus con las medidas de prevención sanitarias que se están aplicando”.



“Es probable que aún no hayamos llegado al pico de la epidemia, ya que hasta hoy hay más de 10 mil casos en China confirmados y casi 18 mil más sospechosos”, dijo Birmingham en diálogo telefónico con Télam.



"Hay muchas cosas que aún no sabemos sobre este nuevo virus y estamos abocados y colaborando para entender mejor su transmisión y la eficacia de las diversas medidas que se están aplicando en China, que está haciendo un esfuerzo titánico para contener el virus”, destacó.



Sin embargo, la representante de la OPS, reiteró que “todavía creemos que es posible romper la transmisión con las medidas clásicas de salud pública: detección temprana, aislamiento del caso, atender a la persona, prevención de contagio en los hospitales y seguimientos de los contactos, entre otros”.



Al respecto Birmingham, subrayó que la Argentina “está muy alerta de la situación y encima de las recomendaciones dadas por la OMS, contextualizando esas recomendaciones a la realidad del país”.



La funcionaria contó que, junto a su equipo, participa "asiduamente" en reuniones con las autoridades sanitarias argentinas y con el grupo de expertos que está evaluando constantemente la evolución del virus, dado que "está cambiando muy rápido".



Sobre la declaración de emergencia sanitaria internacional dispuesta por la OMS, la médica destacó “que ningún país está fuera de la zona de peligro del coronavirus, incluso la Argentina, ya que vivimos en un mundo muy interconectado”.



Y añadió: “De este modo, en un vuelo puede llegar un pasajero que tuvo contacto en zonas donde estuvo circulando este coronavirus y así puede entrar e importar el virus involuntariamente. Por eso la OMS declaró esta emergencia para alertar a todos los países para que preparen su sistema de vigilancia a fin de detectar de manera oportuna, una eventual importación del virus y manejar la situación para evitar más transmisión”.



Consultada sobre los impedimentos de viajes a China, la representante de OPS en Argentina explicó que “la OMS, de momento, no está recomendando restricciones de viajes, ni de comercio con China".



Y agregó que, en general, "por lecciones aprendidas en el pasado y la evidencia que tenemos, muchas veces estas medidas tienen efectos socioeconómicos muy negativos que pueden impedir el control de la epidemia y generalmente no fueron muy eficaces para controlarla".



Según el informe de la OMS de hoy, la cifra de muertos por el nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan en China llegó a 259, 46 más que ayer, mientras que el número de infectados en ese país asciende a 11.821 casos, con 2.102 casos más que en la víspera.



El número de pacientes en estado grave se sitúa en 1.795, mientras que 243 personas superaron la enfermedad y fueron dadas de alta.



El último conteo detectó 17.988 casos sospechosos, 2.750 más que en el informe anterior y las autoridades sanitarias hacen seguimiento a casi 140 mil personas que estuvieron en contacto con enfermos.



Fuera de China, hay 132 personas afectadas, ésto es, 26 más que el último informe de ayer, distribuidas en 23 países.



Con las cifras de hoy se confirma que se duplicó el número de afectados registrado durante la epidemia del síndrome respiratorio agudo y grave (SARS, enfermedad también causada por un coronavirus), ya que la cifra oficial entre noviembre de 2002 y agosto de 2003 fue de 5.327 casos, aunque la tasa de mortalidad está resultando mucho menor ahora.



Los síntomas del nuevo coronavirus, denominado 2019-nCoV provisionalmente por la OMS, son -en muchos casos- parecidos a los de un resfrío, pero pueden estar acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y disnea.