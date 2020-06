La OSP recordó que los médicos no pueden cobrar un kit para prevenir coronavirus

Después de la reanudación de la atención médica en consultorios privados, muchos profesionales comenzaron a cobrar una importe que, según los profesionales, sirve para pagar los gastos extras que genera el protocolo para prevenir el contagio de coronavirus.

Desde la Obra Social Provincia (OSP) aclararon que este cobro es ilegal, al igual que el plus, una vieja practica que sigue vigente a pesar de que este cobro no está contemplado por la normativa.

En declaraciones a Estación Claridad, Daniel Gimeno, director de la Obra Social Provincia, explicó que han iniciado gestiones para lograr que los prestadores médicos no le cobren a los pacientes por el uso de kit de bioseguridad, para evitar el contagio de Covid - 19. Hasta el momento han llegado a un acuerdo es con los odontólogos.

El funcionario explicó que los profesionales de algunas especialidades solicitan financiación y este pedido tiene "distintas aristas y por eso es que nos cuesta ponernos de acuerdo".

Gimeno explicó que está demostrado que en el denominado kit de bioseguridad, "cuando ellos hacen sus cuentas, están agregando no sólo los insumos tangibles como barbijo o cofia, sino que suman un lucro cesante que tiene que ver con que atienden menos pacientes", afirmó el funcionario.

Con relación al cobro de plus, Gimeno detalló "el cobro de plus es algo que se hace, no quizás en la cuantía exacta respecto a la cantidad de profesionales que cobran plus, pero se han sancionado profesionales. Las denuncias no se han visto incrementadas en gran medida, muchas veces el afiliado termina aceptado, pero eso es un poco lo que pasa en cierta forma. Entre las cosas que estamos tratando de mejor tiene que ver en controlar al prestador. En lo que va de nuestra gestión, no son más de dos o tres".