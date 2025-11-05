Un recorrido de 18 kilómetros, de pura pasión y rugido de motores. Miles de sanjuaninos salieron este martes a las calles y rutas para presenciar la caravana de 30 Ferraris organizada por el Club Ferrari de Chile. La emblemática firma italiana volvió a desatar locura: desde Albardón hasta el corazón de la Capital, familias enteras se apostaron en reposeras, sillas y hasta sobre los cordones de la Ruta 40 para ver pasar los autos de lujo.

La caravana partió desde el autódromo El Villicum, avanzó por la Ruta 40, pasó por avenida Circunvalación y continuó por avenida Rawson, donde los fanáticos aplaudieron y filmaron con sus celulares. Luego las Ferrari siguieron por avenida Libertador, atravesaron el Centro Cívico y el Teatro del Bicentenario, hasta llegar finalmente al Hotel Del Bono Park, en Ignacio de la Roza y lateral de Circunvalación.

Jóvenes estuvieron esperando la caravana en la ruta 40. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

En cada tramo, el rugido de los motores despertó gritos, aplausos y emoción. Familias enteras, jóvenes, niños y adultos se agolparon al costado del camino para registrar con fotos y videos un momento poco habitual: ver Ferrari recorrer las calles sanjuaninas.

La caravana recorrió varias parte de la provincia. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Uno de los organizadores, Patricio Boulin, contó a DIARIO HUARPE que se sorprendieron por la masiva presencia de sanjuaninos: “Fue una aventura, una odisea. Es un auto hecho para el primer mundo, y desde Atacama comenzamos a recorrer siete provincias argentinas: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y luego Mendoza, antes de volver a cruzar la cordillera”.

Cientos de sanjuaninos esperaban ansiosos a los ferraris en el Hotel del Bono Park. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Desde la comitiva del Club Ferrari de Chile, Michael Durand destacó el recibimiento de los sanjuaninos como algo "único y apasionante": “Es una aventura inigualable. Recorrer las rutas con estos autos fue un sueño. El cariño de la gente de todo el país y, especialmente, de San Juan, es realmente increíble. La emoción, los gritos, la alegría de los niños, fue todo muy impresionante”.

Los Ferrari recorrieron las calles sanjuaninas ante miles de sanjuaninos. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Entre el público, Carla Illáñez, una adolescente de Albardón, contó que viajó en colectivo para verlos llegar al hotel: “Me gustan mucho las Ferrari. Fue muy emocionante, nunca imaginé que iban a venir. Los seguí todo el camino y me emocioné un montón.”

También Federico López, un joven fanático de los autos, esperó durante horas para verlos de cerca: “Fue un sueño. Desde chico me gustan los autos y verlos tan cerca fue impresionante.”

Así llegaron los ferraris en el Hotel del Bono Park. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

La jornada cerró con las Ferrari exhibidos en el Hotel Del Bono Park, donde cientos de fanáticos continuaron acercándose hasta entrada la noche para admirar cada detalle de los vehículos. Entre motores rugiendo y aplausos, San Juan vivió un día marcado por la emoción y la pasión por los autos.