La pelea por el vino sin alcohol sumó otro capítulo en San Juan y ¿una posible resolución?

Finalmente no hubo cruce, pero la visita del Ministro de Agricultura Luis Basterra podría haber sido escenario para que el debate del vino sin alcohol pasara de comunicados y declaraciones a la prensa a un cara a cara. Pero incluso sin cruce directo, hubo oportunidad para "marcar" la cancha de un lado y del otro.

Los titulares de las dos asociaciones viñateras de San Juan, Eduardo Garcés y Juan José Ramos, fueron los primeros en salir con todo a criticar el tema, antes de que se planteara en ningún nivel oficial. El segundo de los empresarios llevó un documento de ocho puntos para entregarle al ministro nacional y el segundo punto ya exigía que no se ponga en marcha la ley. Garcés también tenía preparado un texto con pedidos similares.

Estos dos empresarios, que en San Juan son los que más fuerte han criticado la propuesta, compartieron espacio por un par de horas con el presidente del INV, Martín Hinojosa, considerado el principal impulsor de la medida.

El mendocino se habría enterado de que los viñateros llevaron el pedido en papel al hablar con DIARIO HUARPE, pero se mostró seguro del proyecto. ¿El motivo de su tranquilidad? Alberto Fernández habló a favor de la posibilidad en marzo, durante el desayuno de la Coviar.

El presidente del INV dijo que siguen trabajando con cierta tranquilidad en el proyecto "con capacitación". Además, adelantó cuál podría ser la estrategia que usarían para ponerlo en marcha y dijo que en lugar de cambiar la Ley de Vino, están estudiando ponerlo en marcha a través de resoluciones.

Esto podría tener un efecto muy favorecedor para el proyecto que impulsa Hinojosa. En primer lugar porque simplifica el proceso, ya que no deberán pasar por el Congreso para lograr el acuerdo. Pero además, una parte de los sectores que se oponían era porque se debía debía tocar la ley, pero dejaban cierto lugar al debate de la desalcoholización del vino.

Las razones a favor y en contra

El argumento de la Asociación de Viñateros Independientes es la preocupación por el efecto del ingreso de un nuevo producto y cómo esto podría aumentar el stock vínico. Según el documento que presentó Ramos, también es peligroso que se estiren vinos para reducir el grado alcohólico del mismo. La Federación Viñatera, que dirige Eduardo Garcés, dijo que no están en contra de la producción de este producto siempre y cuando no lleven en la etiqueta la palabra vino.

El INV y sobre todo su presidente Martín Hinojosa sostuvo que la modificación servirá como una ampliación de mercados, e incluso la apertura a algunos como el de India. Aseguró que en el mundo hay 2000 millones de personas que no toman alcohol y que por la postura intransigente "nos estamos perdiendo ese mercado". Además, dijo que no teme que se reemplace un consumo por otro porque "son opciones, algunas personas toman café normal, otras descafeinado, otros leche común o deslactosada". "Es una oportunidad para el sector y no se va a obligar a nadie, el que quiera lo va a hacer y el que no, no", cerró.