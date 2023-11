La peleadora argentina de UFC, Ailín Pérez, reveló cuánto gana en Onlyfans

Ailín Pérez se volvió viral por supuestamente pelear con Joselyn Edwards y hacer twerking en la jaula después de su victoria en UFC Vegas 82. En la edición del miércoles de The MMA Hour, la peleadora argentina de MMA dijo que los rumores en torno a su apariencia aumentaron su participación en el sitio del creador de contenido, Onlyfans, lo que finalmente eclipsó la pelea. En dicha entrevista, expuso cuánto gana en la plataforma.

"Desde el jueves pasado hasta ahora, han sido más de $30.000. Aprovecho el Onlyfans, porque ahí es donde estoy ganando mi dinero. Con el dinero que obtuve de Onlyfans pude comprarme un auto. Estoy en UFC porque me encanta pelear. Este es el desafío que me he propuesto en mi vida y estoy peleando en UFC porque me encanta. Pero estoy ganando el dinero que tengo con Onlyfans", reconoció Pérez.

Publicidad

Por otra parte, Ailín también aprovechó para decir: "Ojalá obtenga una nueva extensión, que es lo que estoy buscando, y espero poder multiplicar ese número para que sea un salario incluso mejor que el que he recibido. Pero en este punto, si es más, si es menos, mi vida es pelear, y me encanta pelear, y voy a pelear de todos modos". Sin dudas, está contenta con su presente.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Ailín Pérez, entre Onlyfans y UFC

"Modificaré algunos de mis costos. Pero no, estoy peleando en UFC. Estoy luchando por mi país. Eso es más importante para mí. Hay dos razones por las que hice la celebración. Primero, porque durante el campamento de pelea practicamos eso, porque siempre queremos ser diferentes en todo lo que hacemos, así que esto fue algo planeado", agregó la peleadora argentina.

Para sentenciar, Ailín Pérez aprovechó para decir: "Y porque era uno de los vídeos más comunes que pedían mis suscriptores de Onlyfans. Me encanta bailar y encuentro la manera de todo lo que hago: puedo estar en la ducha, puedo cocinar algo y bailar. Cuando estoy con mi hijo, siempre bailamos juntos. Cada vez que hay algo que celebrar y que nos hace felices, me encanta bailar".