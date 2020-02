La policía baleada por los hermanos Lanatta y Schillaci dijo que le dio "mucha bronca verlos"

Lucrecia Yudati, la ex policía que fue baleada en 2015 por los hermanos Christian y Martín Lanatta y por Víctor Schillaci mientras escapaban tras fugarse de la cárcel de la localidad bonaerense de General Alvear, aseguró sentir "bronca" al volver a ver a los imputados y manifestó su satisfacción por la sentencia, al asegurar que "quería que se hiciera justicia".



"Me daba mucha bronca verlos pero yo pude mirarlos a los ojos, ellos no pueden, bajaban la cabeza. Solo quiero terminar cuanto antes está pesadilla", sostuvo la víctima, quien presenció la audiencia acompañada por su abogado, Juan Cruz Diez, que también representó al otro efectivo herido, Fernando Pengsawath, el cual no asistió.



Además, Yudati (35) manifestó su conformidad al escuchar el fallo: "Quería que se hiciera justicia, tengo bronca de tenerlos enfrente pero no tengo nada que decirles".



"Pasaron más de cuatro años, con cincuenta y cinco operaciones, y empecé de nuevo una rehabilitación de quince días, entonces es algo de nunca terminar, pero trato de llevarlo lo mejor posible", había dicho antes de la sentencia en diálogo con el canal de noticias TN en el Tribunal Oral Criminal (TOC) 1 de La Plata, donde a pedido de los tres imputados se aplicó la figura del "juicio abreviado".



Yudati señaló que le dieron el retiro de la fuerza de seguridad porque le "quedó una incapacidad en el pie izquierdo" y ya no puede correr, por lo que "no podía continuar con la carrera de policía de seguridad en la calle".



Además, mencionó que aún mantiene contacto de forma corriente con su ex compañero Pengsawath (25), quien se encontraba con ella en el momento del hecho y también resultó herido, y que anoche él le dio "todo el apoyo" de cara al juicio.



"Hoy no pudo estar presente físicamente pero sé que me está acompañando y esperando los resultados como yo", expresó en la previa de lo que fue la condena.