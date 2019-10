La policía impidió un corte de rutas por una protesta docente en el sur de Comodoro Rivadavia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La policía del Chubut impidió un corte de rutas organizado por la regional sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech), cuyos manifestantes se movilizaron a las 6 de hoy hacia la rotonda de las rutas 3 y 26, en el acceso a Comodoro Rivadavia, con la intención de impedir la circulación en las llamadas "rutas del petróleo". "Nosotros, cuando llegamos, nos encontramos con un cordón impresionante de infantería que no nos deja manifestarnos en la rotonda, como había sido el mandato de las asambleas escolares para cortar los accesos y hacer sentir nuestro reclamo", explicó a Télam Daniel Murphy, secretario general de esa regional de la Atech. Murphy informó que "nosotros permaneceremos en la orilla de la ruta, porque no la podemos cortar como queríamos, al menos hasta la tarde", a la espera de una reunión entre el gobierno provincial y la conducción central del gremio docente que está cumpliendo la 12da. semana consecutiva de paro. El sindicalista sostuvo que, "evidentemente, el gobierno de Mariano Arcioni lo único que le preocupa es que no perjudiquemos el negocio petrolero y así usa la policía para garantizar que se sigan sacando los recursos de la provincia".