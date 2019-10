La potranca Nastia ganó con autoridad el Gran Premio Selección

La Potranca Nastia, con la monta del jockey Fabricio Barroso, ganó hoy, por cuatro cuerpos sobre Joy Canela, el Gran Premio Selección, una prueba de Grupo 1 que fue corrida en el décimo turno de la reunión en el hipódromo Argentino de Palermo. La ganadora, una hija de Fortify, pagó un dividendo de 11,50 por boleto y empleó un buen tiempo de 2m 02s 55/100 para las veinte cuadras de arena húmeda. Cita di Río largó, se puso primeva y vino marcando el ritmo de la carrera. Atrás vinieron Ever Beautiful, Joy Canela y Nastia. Así vinieron hasta la entrada a la recta final. En los últimos 550 metros Cita Di Río perdió acción, mientras que Joy Canela y Nastia comenzaron un corto duelo por la punta. A partir de ahí la carrera se fue definiendo entre Nastia y Joy Canela. Atrás vino Joy Epífora. El duelo comenzó a romperse en los 300 metros finales. Nastia, una pupila del cuidador Roberto Bullrich, se despegó con limpieza de Joy Canela, que no pudo mantener el mano a mano. Los últimos 200 metros fueron un show de Nastia. Terminó sacando cuatro cuerpos de ventaja sobre la cansada Joy Canela que, a su vez, venció por dos cuerpos y medio a Joy Epífora. Los parciales fueron de 23s 69/100 para los 400 metros, de 48s 66/100 para los 800 metros, de 1m 14s 02/100 para los 1.200 metros y de 1m 38s 22/100 para la milla de arena húmeda. Nastia logró hoy su tercer triunfo oficial sobre siete salidas. Ganó con autoridad en la recta y pagó un dividendo muy bueno de once pesos. Su jockey Fabricio Barroso festejó de lo lindo la victoria al cruzar el disco. No era para menos. Las dos favoritas, Joy Canela y Joy Epífora, quedaron muy atrás de Nastia, que se recibió como la mejor potranca de tres años.