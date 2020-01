La prensa belga descarta la posibilidad de que Gaich se sume al Brujas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Adolfo Gaich, delantero de San Lorenzo que integra el seleccionado argentino Sub 23 que jugará el Preolímpico de Colombia, por ahora no llegará al Brujas de Bélgica debido a que su cotización es muy alta, según informó hoy la prensa belga.



El diario Het Laatste Nieuws de Bruselas señaló que el pase de Gaich no se concretará por el momento debido a que "San Lorenzo pide demasiado por el goleador", quien tiene una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares.



"Los argentinos no parecen hacer muchas concesiones cuando se trata de su gallo de oro Gaich y el precio de venta de San Lorenzo todavía es demasiado alto para Brujas, aunque las coversaciones pueden reanudarse", señaló el periódico.



El diario añadió que San Lorenzo podría subir la cláusula de rescisión a 20 millones de dólares y complicar aún más la llegada del goleador de 20 años al Brujas.



En la liga belga, el Brujas es el puntero con 49 puntos, seguido a 10 puntos por Sporting Charleroi, Gent y Antwerp.