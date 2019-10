La prensa británica reflejó el triunfo de Fernández con eje en la figura de Cristina Kirchner

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El triunfo de Alberto Fernández en las elecciones presidenciales de ayer fue reflejado hoy por la prensa británica con títulos y comentarios que ponen el eje en la figura de la ahora vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner.



"En un dramático regreso, Cristina Fernández de Kirchner, una de las presidentas más populares de Argentina durante sus dos mandatos en 2007-2015, vuelve al gobierno como vicepresidenta", destacó The Guardian.



Asimismo, el periódico británico se refirió a Alberto Fernández como "un peronista moderado que se comprometió a respetar el préstamo de 57.000 millones de dólares del FMI obtenido por Mauricio Macri el año pasado para tratar de salvar la economía argentina".



También resaltó el compromiso del presidente electo de "mejorar los salarios y las prestaciones de los trabajadores y jubilados".



A su vez, el Financial Times se refirió al triunfo del binomio del Frente de Todos como "el comienzo de una nueva era" y destacó que "los peronistas de Argentina regresan al poder".



"La victoria peronista fue una reivindicación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner", subrayó el diario.



Además, sostuvo que la decisión de Cristina Fernández de invitar a un "candidato menos conocido y más moderado" como Alberto Fernández a que encabece la fórmula permitió "la reunificación del movimiento peronista después de haber estado profundamente dividido en los últimos dos años, cuando los dos Fernández ni siquiera se hablaban".



A su vez la BBC, consideró que "el candidato opositor de centroizquierda Alberto Fernández" fue elegido presidente de Argentina en "una votación dominada por preocupaciones económicas".



"La votación se realizó en medio de una crisis económica que dejó a un tercio de la población argentina en la pobreza", acentuó en su editorial.



Los medios británicos coincidieron en destacar la colaboración que se prometieron Mauricio Macri y Fernández, al anunciar que se reunirían hoy para discutir una transición ordenada.



Según interpretó la BBC, en esta elección "los votantes respaldaron al candidato que creían que estaba mejor posicionado para sacar al país de la crisis".



"Macri prometió alcanzar la pobreza cero, pero las cosas empeoraron durante su mandato. Sus partidarios dicen que heredó una economía quebrada cuando llegó al poder y que necesitaba más tiempo para resolverlo, pero Fernández se comprometió a poner las cosas a salvo financieramente", resaltó la BBC.



Según describe en su editorial el diario The Independent, "los peronistas de centro-izquierda están listos para volver al poder después de que el Presidente en ejercicio admitiera su derrota en una elección dominada por la preocupación por el aumento de la pobreza y una economía en dificultades".



"Los votantes optaron por Alberto Fernández y rechazaron las medidas de austeridad que Mauricio Macri insistió en que eran necesarias para reactivar la economía del país", analizó.