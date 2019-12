La prensa deportiva de España encumbra a Messi tras su sexto Balón de Oro

Los principales diarios deportivos de España destacaron hoy la figura de Lionel Messi, después de recibir ayer en París el sexto Balón de Oro de su carrera, alcanzando un logro histórico.



En ese contexto, el astro rosarino acaparó las portadas de los diarios deportivos con su imagen junto a su familia en París y el "Balón de Oro" otorgado por la revista "France Football" en sus manos.



Sport tituló "El fútbol solo tiene un Dios" e hizo hincapié en "la década prodigiosa de Leo", ya que se cumplen 10 años del primer Balón de Oro de Messi.



También resalta las palabras del astro hacia su club: "Mi sentimiento por el Barcelona va más allá de cualquier papel o firma. Es un honor jugar aquí" y aporta la "coartada de Cristiano" Ronaldo, que no asistió a la ceremonia en París porque decidió acudir a la Gran Gala del Calcio, la fiesta que organiza la Liga Italiana, para recibir el premio al mejor jugador de la Serie A.



Mundo Deportivo abre con "Messi", resalta que es "el más grande" tras arrasar este año en los premios individuales. The Best, la Bota de Oro y el Balón de Oro son suyos.



El diario As titula "M6SSI" y coloca en sus portadas varias citas del capitán de la selección argentina: "Nunca he dejado de soñar y de disfrutar con el fútbol como cuando era niño" y "soy consciente de la edad que tengo, sé que se acerca el momento de la retirada".



Messi alcanzó el Balón de Oro y fue elegido por delante del holandés Virgil Van Dijk y del portugués Cristiano Ronaldo.



El diario Marca destaca en su tapa las seis instantáneas de las seis ocasiones que Messi se adjudicó el Balón de Oro y titula en sus páginas que "la historia es suya", al tiempo que resalta también la ausencia de Cristiano Ronaldo.