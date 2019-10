La prensa española destaca que "el peronismo vuelve al poder" en Argentina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los principales medios de España se hicieron eco hoy del triunfo de Alberto Fernández en las elecciones presidenciales de Argentina, con títulos que destacan que "el peronismo vuelve al poder" y análisis que sostienen que el mandatario electo estará "a la sombra de Cristina Kirchner".



"Amplia victoria del peronista Fernández en Argentina", titula el diario El País en su tapa en la edición impresa que publica en España, y anuncia: "El país se dispone a afrontar hoy una jornada turbulenta en los mercados".



En tanto, en su edición digital, publica notas sobres los festejos eufóricos de la victoria en las calles, en contraste con la angustia de los seguidores del macrismo.



"El peronismo vuelve al poder", titula por su parte el diario El Mundo, y añade que "la recesión, la inflación disparada y el creciente desempleo pesan más que cualquier promesa".



El diario español publica también un perfil del presidente electo, en el que se destaca que Fernández estará "a la sombra de Cristina Kirchner", aunque "no es un dogmático".



El diario El Periódico de Cataluña y La Vanguardia también abren sus ediciones on line con el triunfo de Fernández, quien gobernará a partir del 10 de diciembre.



Fernández "venció en una primera vuelta altamente polarizada al actual presidente de derechas Mauricio Macri y puso fin al último laboratorio neoliberal en este país", dice El Periódico.



Por su parte, La Vanguardia afirma que "Fernández se impone en Argentina con menos fuerza de la esperada", y "tendrá que sacar al país de una grave crisis".



También subraya que "los problemas judiciales" de su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner, "no han sido un obstáculo para la victoria del peronismo". Todo lo contrario, ya que la ex presidenta conserva "por sí sola un elevado caudal de votos que decidió poner al servicio del Partido Justicialista".



El diario ABC titula que "Argentina retorna al kirchnerismo", y carga contra el presidente electo, afirmando que en un perfil que es "un político oportunista a la sombra de la viuda de Kirchner".



En tanto, el diario económico Cinco Días también destaca el triunfo de Fernández y afirma que "Argentina vuelve a recurrir al peronismo en un contexto de crisis económica, al igual que en 1989 y 2003".



El periódico Expansión, asimismo, informa de la victoria de Fernández y advierte que las grandes compañías españolas, como Telefónica y supermercados Día, así como las entidades financieras del país, como Santander y BBVA, que tienen presencia en Argentina, son las más expuestas a lo que suceda a nivel económico en Argentina.