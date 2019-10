La presidenta del organismo encargado del escrutinio en Bolivia niega fraude y denuncia acoso

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, María Eugenia Choque, defendió el funcionamiento del escrutinio al señalar que no existió ningún tipo de "fraude" electoral y lamentó el "acoso" sufrido por el organismo, en contraste con la renuncia del vicepresidente de esa entidad, Antonio Costas.



"¿Cómo es posible que digan que hay un fraude? La misma OEA nos ha dicho que es confiable el padrón electoral, sobre la base de eso hemos iniciado un trabajo del empadronamiento masivo y permanente", defendió anoche Choque en rueda de prensa recogida por medios locales y la agencia de noticias EFE.



En este sentido, aseguró que "no han ocultado información alguna para que los acusen de fraude".



Choque advirtió que los vocales del TSE están siendo acosados por las denuncias de falta de transparencia después de que el tribunal suspendiera de forma repentina el recuento de los votos.



"Se deberían dejar de lado las especulaciones. Ustedes mismos han sido testigos del acompañamiento, han tenido la oportunidad de hacernos un seguimiento estricto", se defendió.



Ayer, el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, presentó su renuncia "irrevocable" en una carta dirigida al vicemandatario Alvaro García Linera argumentando la "desatinada decisión" con la que el órgano electoral difundió los resultados preliminares.



Costas aseguró que no participó en esa decisión que "derivó en la desacreditación de todo el proceso electoral, ocasionando una innecesaria convulsión social".



Aunque la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) se retomó en las últimas horas, cientos de bolivianos salieron a la calle para manifestarse ante la presunción de irregularidades en el recuento de sufragios.



Con el 95% de los votos escrutados, Morales repuntó hasta el 46%, mientras que Carlos Mesa cayó al 37% y por esa escasa diferencia, se mantiene abierta la posibilidad de que no haya balotaje.



Si el presidente boliviano logra distanciarse diez puntos del líder opositor habrá eludido la segunda vuelta, consiguiendo otros cinco años de gobierno.



Choque insistió en que "no son fraudulentos los resultados porque también están los representantes de cada una de las organizaciones políticas. Hemos cumplido".