La primera foto en bikini de la China Suárez después de su operación estética

Eugenia “China” Suárez está en Carmelo, Uruguay junto a su familia y amigos, donde recibió el nuevo año. En sus últimas publicaciones, la actriz compartió una serie de imágenes que confirman una reconciliación con el actor chileno Benjamín Vicuña. La filmación que trascendió desde su perfil muestra la cena navideña y se puede entrever entre los invitados a Vicuña. En la segunda imagen que se pudo conocer a través de Instagram se los ve abrazados y más juntos que nunca.

Luego, la protagonista de ATAV, compartió un video de ella acostada en la arena en el hotel de Carmelo en bikini negra en donde muestra cómo le quedó la operación.

MIRÁ TAMBIÉN Jesica Cirio recibe el año nuevo en bikini junto a sus seguidores

Hace unas semanas, Ángel de Brito escribió en Twitter: “Renovación de lolas para La China. Esta mañana, clínica de Belgrano. 300cc“. Según el periodista, la actriz habría decidido someterse a una cirugía para agrandar sus mamas, tras dejar de darle la teta a su hija menor, Magnolia Vicuña, y colocarse una prótesis no muy grande.

Con una entrevista con Revista Caras, la China dijo: “Sé que no tengo el culo perfecto, ni las tetas perfectas, ni las piernas perfectas, ni soy alta, pero soy feliz y me quiero mucho como soy. Ya no tengo la vara alta de querer ser perfecta. Soy natural y creo que eso es lo que valoran las mujeres”.