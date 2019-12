La princesita de la música urbana uruguaya Agus Padilla quiere conquistar Argentina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La cantante uruguaya de música urbana Agus Padilla, que cuenta con un millón y medio de seguidores en Instagram y una cifra similar de suscriptores en YouTube, lanzó su canción "Se prendió" con la que apunta meterse en el podio de la escena argentina y ya fue programada en el Cosquín Rock del 2020.



Con menos de dos años de carrera y seis singles, junto con más de 150 millones de visitas con sus videos, la joven de 17 años, nacida en Montevideo, participó de importantes eventos, llegando a telonear a Daddy Yankee en 2017. Al año siguiente fue soporte de Bad Bunny y a su vez formó parte de Calibash, celebrado en Las Vegas, donde participó de un multitudinario festival con más de 20 mil personas junto a Ricky Martin, Maluma, Ozuna, Jennifer Lopez, entre otros.



Su primera canción "Ni tu Amiga Ni tu Amante", alcanza los 59 millones de visualizaciones, mientras que su sencillo "Control" (junto al cantante de trap argentino Ecko) acumula 40 millones de reproducciones, convirtiéndose en un éxito que trascendió el streaming para llegar a distintos medios y discotecas del país.



Padilla charló con Télam sobre su música y su participación en el Cosquín Rock 2020:



T:- ¿Cómo empezaste con la música?



AP:- Fue un programa de televisión, un concurso de talentos que se llamaba Pequeños Gigantes. Después de ese año empecé a subir covers a mi Facebook y al otro año entré a YouTube, porque al principio me daba cosa subir cosas a YouTube y no me dejaban.



¿Tu primera experiencia grabando temas propios?



AP:- "Ni tu amiga ni tu amante" fue el primer tema propio que lancé, luego firmé con Nes, una productora de Uruguay, de música joven. Nes tiene artistas de cumbia pop, pero a mí me gustaba el reggaetón e incursioné en el reggaetón. Ya los covers míos eran de reggaetón y nunca se me pasó por la cabeza hacer cumbia. Al contrario, estaba súper negada. Es más, lo hablaba con otros artistas y les decía que quería hacer reggaetón y me decían que en Uruguay eso no iba a funcionar. Es lo que me gusta y por suerte Nes desde el momento 1 me apoyaron con el reggaetón.



T:- ¿Qué artistas del género te gustaban?



AP:- Mujeres en un principio no escuchaba. Farina, Natti Natasha eran las que más escuchaba en ese momento, pero también me gustaban muchos artistas hombres y con el tiempo fueron saliendo más mujeres. En los principios tenía Daddy Yankee, Nicky Jam, J Balvin, Cosculluela y los que en ese momento estaban sonando.



T:- ¿Cómo se dio la colaboración primero con Ecko? Después hiciste otras con Lit Killah y con Papi Champ, ¿cómo fue eso?



AP:- Con Ecko le hablé yo al Instagram. Estaba re nerviosa, no sabía si me iba a responder y por suerte re bien, le re gustó el tema que fue el que salió "Control". En el tema cambie la actitud, ya era una mujer mejor posicionada. Y bueno, con Lit Killah él me escribió a Instagram, teníamos un productor en común y nos puso en contacto. Salió y nos juntamos. Con Papi Champ fue algo de los dos, nos veíamos mucho en Argentina seguido en algunos eventos y así. Yo tenía esa maqueta y lo fuimos a grabar, así que quedó.



T:- ¿Cómo reaccionás frente al hecho de que para muchas chicas de tu edad, e inclusive más chiquitas como se pudo ver en el festival del Konex, les importa lo que decís e inclusive cómo te vestís? ¿Cómo se siente? ¿Asusta o ya estás más canchera?



AP:- Ahora es más tranqui, lo tomo de otra manera. Hay que tener mucho cuidado con eso porque así como te siguen chicas de 17 o 18 años o más grandes que ya saben lo que quieren, también te siguen chicas más pequeñas que capaz si mostrás algo que no tenés que mostrar o decís algo que no da es muy influenciable. Los niños son muy influenciables entonces hay que tener mucho cuidado por ese lado si tenés un público con niños, hay que cuidarse mucho. Por suerte yo siempre fui muy reservada y hay temas que no traté de tocar, mismo por las niñas. En las letras también tengo mucho cuidado, que sea algo más genérico y quizás doble sentido.



T:-Hablabas de cuáles son los límites, ¿qué pensás de Karol G con "Mi Cama" o Natti y Becky G con "Sin Pijama"? ¿Hay que esperar o sale?



AP:- Yo los re haría. Son mujeres más grandes también, por ahí en un principio me limitaban porque tenía 16 años entonces una chica de 16 cantando eso no daba, pero es música que yo escucho. No quiere decir que el día de mañana vaya a salir en bolas, pero son letras de canciones y es un público muy amplio y capaz ellas aspiran a tener uno más grande y no de niñas. Yo tengo un público más de chicas pero capaz en algún otro tema busque cambiarlo, una nunca sabe. Pero sí, lo re haría.



T:- Otra cuestión que iba más al fondo es que por ahí las letras, Anitta y Lali o Tini, hablan de una mujer empoderada, como Beyoncé o Rihanna. Es eso, manejando ustedes, es eso la letra de Control.



AP:-Sí, la imagen que tratamos de poner en los temas es de una mujer decidida. Mi personalidad tiene mucho que ver con la letra de mis canciones, no de pollo mojado. Así es como me gustan los temas.



T:-¿Vas actuar en el Cosquín Rock, cómo te toma eso?



AP: Me da un poco de miedo porque es el festival más grande de Sudamérica, pero me pone muy contenta estar en un festival así, la verdad que sí.