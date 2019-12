La producción de bebidas alcanza su menor volumen en los últimos 15 años

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La elaboración de bebidas retrocedió 7,1% en los diez primeros meses de 2019, por lo que la proyección que se realiza del año se estima que alcanzará el menor volumen en quince años.



Un informe elaborado por la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES) reflejó que el consumo interno de bebidas en el acumulado a octubre de 2019 exhibió una profundización de su descenso, al caer 8,2%, con un total de 46,1 millones de hectolitros.



En los diez primeros meses de 2019, las exportaciones de bebidas totalizaron US$ 817,3 millones, y cayeron 4,1% con respecto a igual periodo de 2018.



El trabajo recordó que en 2018 se alcanzó el menor volumen de consumo y producción de los últimos doce años y subrayó que en 2019 el sector de bebidas exhibirá la "sexta merma anual consecutiva en su nivel de ventas totales, producto del deterioro del consumo masivo, en un contexto en el que el vino es el único segmento que escapa a la coyuntura recesiva en el corriente año".



El informe de IES, "el segmento vitivinícola exhibe un aumento del consumo en el mercado interno, tras caer a su mínimo nivel en 2018, que combina con una fuerte recuperación de las exportaciones, siendo el segmento que más se vio favorecido por la fuerte mejora de la competitividad externa tras la devaluación de agosto".



Por el contrario, el segmento de bebidas sin alcohol es el que exhibe la mayor contracción, coyuntura que afecta primordialmente a marcas líderes, ya que en el corriente año se reforzó el patrón que deriva consumo hacia las segundas marcas de bebidas.



El segmento cervecero cayó en el volumen de ventas por la menor demanda en lo que va del año, aunque registra un nivel aceptable de ventas en términos históricos, pues exhibe ventas iguales al promedio de los últimos cinco años, por lo que viene manteniendo un nivel de consumo estable desde 2014.



Tras la devaluación, se volvieron a exportar productos de menor valor que resultan ahora más competitivos, lo que redujo el precio medio, ya que en cantidades las ventas externas crecieron 9,4% al totalizar 413 millones de litros.



Las importaciones de bebidas en el acumulado a octubre totalizaron US$ 65,4 millones, con una fuerte baja del 44%, mientras que en volúmenes el derrumbe fue mayor (50,9%) con 40 millones de litros.



Respecto de los destinos de las exportaciones de la industria vitivinícola en los diez primeros meses de 2019, los envíos de vinos se concentraron en los Estados Unidos (31,4%), en el Reino Unido (15,2%), en Canadá (9,2%), en Brasil (7,3%), y en China (3,6%), países que concentraron, conjuntamente, el 66,7% de los valores de las ventas en este período analizado.



Para Alejandro Ovando, Director de IES Consultores “las perspectivas para el sector de bebidas son desalentadoras desde el punto de vista del consumo interno en 2019 ya que no detendrá su caída”.