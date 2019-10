La producción de la industria química y petroquímica creció 3% en agosto

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El sector de las industrias química y petroquímica registró en agosto un incremento de producción del 3% interanual mientras que en comparación con el mes previo la mejora se amplió al 13% respecto a julio, de acuerdo al relevamiento sectorial.



El informe elaborado por la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP) resaltó que "agosto fue un mes de recomposición de stocks, en términos productivos, reducidos por problemas generados en meses anteriores; por tanto, la producción interanual creció un 3% y la intermensual un 13%".



El Director Ejecutivo de la Cámara, Jorge De Zavaleta, explicó que el sector se encuentra "en línea con la situación general de la industria y sus cadenas de valor aguas abajo, con muy bajo uso de la capacidad instalada y ventas que no logran salir de la zona negativa, a excepción de algunos subsectores en particular".



A pesar de la incipiente recomposición de agosto, la variación acumulada sigue sin poder revertirse, reflejando una caída del 2%, ya que los productos finales agroquímicos y los productos básicos inorgánicos fueron aquellos que impactaron positivamente.



El informe de la CIQyP destacó también que las ventas locales mantienen su tendencia negativa, aunque con una leve recuperación en agosto con respecto a julio pasado.



En ese sentido, las ventas interanuales cayeron en agosto un 8% acumulando pérdidas de un 25% en lo que va del año.



Con respecto a las exportaciones, éstas mostraron la misma dinámica con una leve recuperación intermensual, aunque cayendo un 3% interanualmente y acumulando una caída del 31% en los primeros ocho meses de 2019.



El informe destacó que si bien la capacidad instalada interanual del sector petroquímico mostró un leve repunte, aún continua en valores bajos con 67% para los productos de uso final y 38% para los básicos e intermedios.



De esta manera, la capacidad promedio de uso en los primeros ocho meses del año fue del 78% y 58%, respectivamente.



Las ventas totales que incluyen mercado local más exportaciones de los productos informados por las empresas participantes del informe para los primeros ocho meses del año alcanzaron los US$ 2.194 millones.