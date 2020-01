La provincia de Buenos Aires no estaría hoy en condiciones de pagar el plus salarial

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La provincia de Buenos Aires "no está hoy en condiciones de comprometerse a pagar" a sus trabajadores el plus salarial que el gobierno nacional evalúa otorgar a empleados estatales nacionales por "la difícil situación financiera" que atraviesa, dijo a Télam una fuente del Ejecutivo provincial.



"La provincia no está hoy en condiciones de comprometerse a pagarlo", dijo la fuente respecto a la medida que el gobierno nacional evalúa para aumentar los salarios de los trabajadores estatales.



Agregó que esta imposibilidad se debe a la "difícil situación financiera" que atraviesa la provincia de Buenos Aires, y no está directamente relacionada con la ley impositiva que el Ejecutivo provincial busca aprobar el miércoles para poder proyectar la recaudación para este año.



No obstante, asumieron que "cuanto menos posibilidad de recaudar haya, menos opciones habrá de poder afrontar" este plus salarial y dejaron claro que la idea es poder replicar esa medida en la provincia.



Si bien el plus salarial, que saldría por decreto, es para los trabajadores estatales nacionales y no incluye a los que trabajan en provincias y municipios, la expectativa es que se replique en cada uno de ellos.



"Estamos viendo de dónde puede salir esa partida de dinero, buscando opciones antes de convocar a una mesa de diálogo a docentes y estatales", dijo a Télam la fuente.



"Esperemos que salga la Ley Impositiva el miércoles y ahí vemos", agregó.



Mientras, el Gobierno Nacional define la letra chica del decreto por el cual otorgará un aumento para los trabajadores estatales nacionales de $ 4.000 a pagar en dos tramos, la primera parte de $ 3.000 con el sueldo de enero y los $1.000 restantes con el de febrero.



Hasta ahora, la decisión es que la medida alcance sólo a aquellos empleados que perciban un salario inferior a los $ 60.000, según informaron fuentes de la Casa Rosada, por lo que el plus alcanzaría a unos 180.000 trabajadores.



El plus salarial para empleados públicos se conoció hoy, días después de que se publicara en el Boletín Oficial el aumento para todos los empleados del sector privado, que recibirán una suma fija de $ 4.000, a cuenta de paritarias y también se pagará en dos tramos, uno de $ 3.000 junto con el pago del sueldo de enero y los otros $ 1.000 con el de febrero.