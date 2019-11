La rapera Lizzo lidera las nominaciones a los premios Grammy, con presencia argerntina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La cantante de hip hop estadounidense Lizzo lidera las nominaciones a los premios Grammy 2020 con 8 postulaciones, que se entregarán el próximo 26 de enero en la ciudad de Los Ángeles, seguida por Billie Eilish y Lil Nas X, con presencia en seis rubros.



Los tres artistas competirán en rubros fundamentales como el de disco del año, mejor grabación y mejor nuevo artista, entre otros.



En tanto, Eilish y Lizzo también pujarán por alzarse con el galardón a la mejor performance solista de música pop.



La presencia argentina se da en la categoría de reggae donde se postula al disco "Sly & Robbie vs. Roots Radics. The final battle", que produjo y compilo el argentino Hernán “Don Camel” Sforzini. Mientras que el argentino Sebastián Plano competirá con su disco "Verve", en el rubro mejor álbum de new age; Che Apalache, por Rearrange my heart", como mejor álbum folk; y Emilio Solla por su labor como arreglador en el disco "La Novena".



Para álbum del año están nominados "I,I", de Bon Iver; "Norman F***ing Rockwell", de Lana del Rey; "When we all fall asleep, where do we go?", de Billie Eilish; "Thank U, next", de Ariana Grande; "I used to know her", de H.E.R.; "7", de Lil Nas X; "Cuz I love you", de Lizzo; y "Father of the bride", de Vampire Weekend.



Como canción del año competirán "Always remember us this way", de Lady Gaga; "Bad guy", de Billie Eilish; "Bring my flowers now", de Tanya Tucker, "Hard place", de H.E.R.; "Lover", de Taylor Swift; "Norman f***ing Rockwell" de Lana Del Rey; "Someone you loved", de Lewis Capaldi; "Truth hurts", de Lizzo



Entre los mejores nuevos artistas aparecen Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Rosalía, Tank and the Bangas y Yola.



La mejor performance pop la disputarán Beyoncé, por "Spirit"; Billie Eilish, por "Bad guy"; Ariana Grande, por "7 Rings"; Lizzo, por "Truth hurts"; y Taylor Swift, por "You need to calm down".



En el rubro mejor performance de rock figuran Bones UK, por "Pretty Waste", Gary Clark Jr, por "This land"; Brittany Howard, por "History repeats"; "Karen O & Danger Mouse, por "Woman" y Rival Sons, por "Too bad".