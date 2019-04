Este martes 2 de abril se cumplen 37 años del comienzo del conflicto bélico de Malvinas por lo que se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra. Fueron muchos ciudadanos los que creyeron que iban a tener un fin de semana largo pero el feriado no fue puente por una razón, es inamovible por lo que no puede adelantarse o atrasarse para fomentar el turismo como ocurre en otras fechas conmemorativas.

La Ley N° 26.110 es la que establece que el feriado no puede moverse de su fecha original. Además, el Gobierno no decretó al lunes 1 de abril como puente por lo que no hubo fin de semana largo.

Es por esto que el próximo feriado puente será recién en el mes de julio, el lunes 8 exactamente ya que el martes 9, Día de la Independencia, también es inamovible pero en este caso sí habrá fin de semana largo.

Aunque, en abril también habrá un fin de semana largo debido a Semana Santa. El viernes 19, denominado Viernes Santo, será feriado, mientras que el jueves 18 será un día "no laborable".

