La revista Montañas de Papel se convierte en libro en su regreso

La revista digital que desprende olor a cigarrillos y suena a máquina de escribir Olivetti nació en un patio del Complejo Universitario Islas Malvinas, donde funciona la carrera de Comunicación de la Universidad Nacional de San Juan. La revista se llamó Montañas de papel y fue la respuesta de divulgación a un área de la cultura que no pasaba ni en los museos o centros culturales, sino que sucedían en los patios de las casas y algunos bares.

Su nacimiento se remonta después de una cátedra de Literatura Argentina del Siglo XX donde se habló de Rodolfo Walsh. El grupo de estudiantes donde se encontraba Leandro Fuente Sobelvio, quien todavía mantiene la iniciativa, le dio forma y tuvo como norte un periodismo que escribiera sobre lo que parecía invisible.

-Había textos que teníamos cajoneados porque no encontrábamos el espacio para publicarlos. Justo ese día había nevado y en el horizonte vimos la montaña blanca asi que se nos vino esa imagen de los textos amontonados formando una montaña, incluso tenía como esa vibra spinetteana que queríamos en la revi-

Leo Sobelvio es el editor y fundador del proyecto.

Montañas de Papel es una revista literaria que tiene como modelo las revistas Orsai o Cerdos y Peces. La publicación quería ser la piedra donde una generación que solo se mostraba en redes sociales pudiera asentarse. Para eso escribía sobre su música, lo que pasaba en su día a día y la poética forma con la que veían el mundo.

Tenían un nombre, tenían un horizonte ahora había que poner en marcha una propuesta que le combatía a lo instantáneo. Juntar material y aprender sobre maquetación les llevó un año y sobre la marcha lanzaron su primer número el 19 de junio. Un collage de montañas celestes, amarillas y rosadas con tonalidades pasteles en el que al pie la figura de dos personas comenzaban su travesía, inauguraban el viaje de esta publicación.

Portada del primer número. Foto: Gentileza Montañas de Papel

En total sacaron cinco números y una trilogía en el medio con el nombre El fuego que hemos construido, título de una canción de la banda platense El mató a un policía motorizado. Por la revita pasaron la pluma de periodistas, historietistas, poetas de renombre como Adrián Campillay y jóvenes que se animaban a publicar por primera vez por fuera de sus círculos.

Pero en 2019 la revista paró, el sistema al que querían combatir les había ganado.

-No le encontramos la vuelta, no se pudo capitalizar, era una revista sin publicidad. No se pudo generar algo que sostuviera al proyecto. El grupo se fue desgastando, tuve que tomar trabajos para generar economía, también mi viejo se murió. La burocracia que viene después de la muerte y con el mismo tiempo que empezó a faltar, la revista entró en pausa-